    «Питбуль» загрызет дебютанта UFC?

    Фрейре — Кейта. Ставка (к. 2.94) и прогноз на ММА, UFC Paris, 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Фрейре — Кейта
    Патрисио Фрейре (справа)
    В рамках турнира UFC Paris 6 сентября состоится поединок Патрисио Фрейре и Лосене Кейта в полулегком весе. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Фрейре — Кейта, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Патрисио Фрейре

    Турнирное положение: Фрейре считается легендой ММА, он бывший чемпион Bellator в двух весовых категориях. В UFC бразилец провел два боя и сейчас занимает 11-ю строчку рейтинга полулегкого дивизиона.

    Последние бои: За последние 5 поединков у Патрисио 3 победы и 2 поражения. Он уступил Яиру Родригесу в дебютном бою в UFC, но затем переиграл по очкам Дэна Иге. До перехода в UFC бразилец одержал победу над Джереми Кеннеди техническим нокаутом.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст 38 лет, Фрейре сохраняет высокий уровень мастерства. Он обладает универсальным стилем — опасен как в стойке, так и в партере, где имеет 12 побед сабмишном. Его опыт и бойцовский IQ позволяют ему компенсировать физический спад.

    Лосене Кейта

    Турнирное положение: Кейта дебютирует в UFC в статусе чемпиона чешского промоушена Oktagon в двух весовых категориях.

  • 02/09/2025

    • Последние бои: Кейта выиграл предыдущие 5 поединков. Все свои победы он одержал в промоушене Oktagon, где нокаутировал Нико Самсонидсе и Предрага Богдановича. Единственное поражение в карьере бельгиец потерпел из-за травмы ноги в бою с Мате Саникидзе.

    Состояние бойца: Кейта — агрессивный ударник с впечатляющей нокаутирующей мощью. Десять из 16-ти побед он одержал досрочно.

    Однако его слабым местом является отсутствие опыта борьбы на высшем уровне — все победы достигнуты в стойке, при этом у К ейта нет ни одной победы сабмишном.

    Статистика для ставок

    • Кейта выиграл предыдущие 5 поединков

    • Фрейре одержал 12 побед сабмишном за карьеру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Лосене Кейта. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Патрисио Фрейре предлагают сделать ставку за 2.97.

    Прогноз: Букмекеры недооценивают опыт и универсальность Фрейре. Кейта, безусловно, опасен в стойке, но он никогда не встречался с бойцом уровня «Питбуля». Фрейре будет использовать свой коронный сценарий — тейкдауны и контроль в партере, где имеет явное преимущество. Опыт бразильца и его умение навязывать свой стиль боя станут решающими факторами.

    Ставка: Победа Патрисио Фрейре за 2.94.

