В рамках турнира по профессиональному боксу в Ньюкасле 6 апреля состоится поединок Тима Цзю и Джозефа Спенсера в первом среднем весе. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Цзю — Спенсер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тим Цзю

Турнирное положение: Тим Цзю бывший чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Но на сегодняшний день он занимает лишь девятую позицию в рейтинге IBF.

Последние бои: До недавнего времени австралийский боксер был непобежденным. Он выиграл 24 поединка подряд и считался потенциальным кандидатом на звание абсолютного чемпиона. Но в прошлом году сначала проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением, а затем уступил техническим нокаутом Бахраму Муртазалиеву.

Состояние бойца: Два поражения подряд серьезно ударили по титульным амбициям, а бойцовский стиль Тима Цзю выглядит слишком прямолинейным. Порой, австралиец чересчур увлекается атакой и забывает про защиту от попаданий, как было в последнем бою с Муртазалиевым. Из сильных сторон можно отметить неплохую ударную мощь — 17 побед в его карьере были достигнуты нокаутами.

Джозеф Спенсер

Турнирное положение: Спенсера нет в топ-15 ни по одной из версий. Боксер он очень перспективный, но опыта выступления на столь высоком уровне ему явно не хватает.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков американский боец одержал 4 победы потерпел одно поражение, которое стало для него первым в профессиональной карьере. К этой встрече он подошел на серии из трех викторий кряду. До поединка с Цзю Спенсер одолел Бзовски, Гонсалеса и Эрнандеза.

Состояние бойца: Как и грядущий оппонент, Джозеф обладает довольно неплохим ударом. При 19-ти победах в профессиональной карьере 11 были достигнуты нокаутом.

У него неплохая выносливость и хорошая техника. Только вот разница в классе в сравнении с Тимом Цзю однозначно не в пользу Спенсера.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков Спенсер одержал 4 победы потерпел одно поражение

Цзю проиграл два последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бывший чемпион мира в этом бою идет большим фаворитом у букмекеров. На победу Тима Цзю можно поставить с коэффициентом 1.13, тогда как на успех Спенсера предлагают сделать ставку за 6.10.

Прогноз: Тим намерен прервать серию неудач и доказать миру, что он один из сильнейших боксеров в этом весе. Австралиец будет плавно поддавливать оппонента, наращивать темп и, вероятно, удосрочит его после экватора. Нехватка опыта скажется на Спенсере и не позволит ему продержаться до судейского решения.

Ставка: Победа Тима Цзю нокаутом за 1.74.