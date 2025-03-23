В рамках турнира UFC London 23 марта состоится поединок Яна Блаховича и Карлоса Олберга в полутяжелом весе. Начало — 01:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Блахович — Олберг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ян Блахович

Турнирное положение: Польский боец в недавнем прошлом был чемпионом в полутяжелом дивизионе. Несмотря на внушительный возраст, Ян так и остался в топах. Сейчас занимает третью позицию.

Последние бои: У Блаховича в крайних пяти боях абсолютный паритет. Экс-чемпион одержал 2 победы, дважды уступил и один поединок с Анкалаевым за вакантный титул свел вничью. Поляку уже 42 года, однако это не мешает ему оставаться в топе. Уровень предыдущей оппозиции невероятно высокий. Побеждал Ракича, Адесанью, Рейеса.

Состояние бойца: Опыта бывшему чемпиону точно не занимать. За годы своих выступлений Блахович перебился со многими именитыми бойцами и многих из них побеждал. Единственное, что вызывает вопрос, это простой связи с травмой. Все-таки поляк не бился 2 года и ему сейчас уже 42.

Карлос Олберг

Турнирное положение: Карлос очередной проспект, которого руководство плавно ведет к титульному поединку. Ныне австралиец занимает шестую позицию в ростере полутяжелого веса UFC.

Последние бои: Единственное поражение в карьере Олберг потерпел в дебюте в UFC. Затем выдал винстрик из семи боев. Шесть оппонентов на данном отрезке отправил в глубокий сон. Больше всего досталось Алонзо Менифилду, который был разгромлен за 14 секунд. В крайнем бою Карлос разобрал на части Волкана Оздемира, выиграв по очкам.

Состояние бойца: На сегодняшний день Карлос безоговорочно является полноценным топом полутяжелого дивизиона. Но в связи с повышением уровня оппозиции уже не получается действовать также уверенно, как и ранее.

В поединке с тем же Оздемиром австралиец выглядела крайне прагматично, выиграв лишь решением.

Статистика для ставок

Единственное поражение в карьере Олберг потерпел в дебюте в UFC. Затем выдал винстрик из семи боев

У Блаховича в крайних пяти боях абсолютный паритет. Экс-чемпион одержал 2 победы, дважды уступил и один поединок свел вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Олберг этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На триумф Блаховича предлагают поставить за 3.33.

Прогноз: В предыдущих поединках Карлос так и не был протестирован сильными борцами. В связи с этим Ян будет максимально долго стараться вязать его в клинче или партере. Но удержать Карлоса на канвасе надолго вряд ли получится. А в стойке подавляющее преимущество будет у проспекта, за счет чего Олберг и возьмет этот бой по очкам.

Ставка: Победа Карлоса Олберга по очкам за 2.50.