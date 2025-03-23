Ян Блахович
Турнирное положение: Польский боец в недавнем прошлом был чемпионом в полутяжелом дивизионе. Несмотря на внушительный возраст, Ян так и остался в топах. Сейчас занимает третью позицию.
Последние бои: У Блаховича в крайних пяти боях абсолютный паритет. Экс-чемпион одержал 2 победы, дважды уступил и один поединок с Анкалаевым за вакантный титул свел вничью. Поляку уже 42 года, однако это не мешает ему оставаться в топе. Уровень предыдущей оппозиции невероятно высокий. Побеждал Ракича, Адесанью, Рейеса.
Состояние бойца: Опыта бывшему чемпиону точно не занимать. За годы своих выступлений Блахович перебился со многими именитыми бойцами и многих из них побеждал. Единственное, что вызывает вопрос, это простой связи с травмой. Все-таки поляк не бился 2 года и ему сейчас уже 42.
Карлос Олберг
Турнирное положение: Карлос очередной проспект, которого руководство плавно ведет к титульному поединку. Ныне австралиец занимает шестую позицию в ростере полутяжелого веса UFC.
Последние бои: Единственное поражение в карьере Олберг потерпел в дебюте в UFC. Затем выдал винстрик из семи боев. Шесть оппонентов на данном отрезке отправил в глубокий сон. Больше всего досталось Алонзо Менифилду, который был разгромлен за 14 секунд. В крайнем бою Карлос разобрал на части Волкана Оздемира, выиграв по очкам.
Состояние бойца: На сегодняшний день Карлос безоговорочно является полноценным топом полутяжелого дивизиона. Но в связи с повышением уровня оппозиции уже не получается действовать также уверенно, как и ранее.
В поединке с тем же Оздемиром австралиец выглядела крайне прагматично, выиграв лишь решением.
Статистика для ставок
- Единственное поражение в карьере Олберг потерпел в дебюте в UFC. Затем выдал винстрик из семи боев
- У Блаховича в крайних пяти боях абсолютный паритет. Экс-чемпион одержал 2 победы, дважды уступил и один поединок свел вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Олберг этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На триумф Блаховича предлагают поставить за 3.33.
Прогноз: В предыдущих поединках Карлос так и не был протестирован сильными борцами. В связи с этим Ян будет максимально долго стараться вязать его в клинче или партере. Но удержать Карлоса на канвасе надолго вряд ли получится. А в стойке подавляющее преимущество будет у проспекта, за счет чего Олберг и возьмет этот бой по очкам.
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Ставка: Победа Карлоса Олберга по очкам за 2.50.