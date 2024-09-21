ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона» 2:1. Онлайн
  • 10:14
    • Футболист «Ливерпуля» может стать владельцем клуба французской Лиги 1
  • 09:35
    • Качмазов впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP
  • 09:11
    • Стало известно, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»
  • 09:01
    • Головин: Ну вот и лузнула «Барса»
  • 08:30
    • Кейн и Гризманн — среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Джошуа Буатси не сможет финишировать Вилли Хатчинсона?

    Буатси — Хатчинсон. Ставка (к. 2.50) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лондоне, 21 сентября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF
    Прогноз и ставки на Буатси — Хатчинсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джошуа Буатси (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне пройдет титульный поединок Джошуа Буатси и Вилли Хатчинсона в полутяжелом весе. Начало — 20:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Буатси — Хатчинсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джошуа Буатси

    Турнирное положение: Джошуа Буатси является первым номером рейтинга в полутяжелом дивизионе по версии WBO. Именно поэтому британец главный претендент на временный титул.

    Последние бои: Джошуа в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 18 поединков. В 13-ти из них Буатси побеждал нокаутом. Но в последнем своем бою британец лишь судейским решением одолел Дэна Азиза.

    Состояние бойца: Буатси можно назвать теневой угрозой для всего дивизиона. В его послужном списке уже есть некоторые серьезные имена, он непобежденный и постоянно прогрессирует. Пожалуй, от громкого боя Джошуа сейчас отделяют 1-2 победы. И никаких предпосылок к спаду пока что нет.

    Вилли Хатчинсон

    Турнирное положение: Хатчинсон занимает вторую строчку в рейтинге WBO в полутяжелом дивизионе. Раньше он был обладателем второстепенного титула в этой весовой категории по версии WBC Silver.

  • Усик, Иноуэ и еще 8 кандидатов на звание лучшего боксера 2024 года
  • Усик пока что главный претендент на звание боксера года, но есть бойцы, готовые с этим поспорить
  • 02/09/2024

    • Последние бои: Статистика Вилли чуть хуже, чем у его соперника потому как у него есть одно поражение в карьере. Но все остальные 18 поединков Хатчинсон выиграл. В предыдущем из них шотландец избивал все 12 раундов многоопытного Крейга Ричардса и довел бой до триумфа единогласным решением.

    Состояние бойца: Вилли тоже нельзя раньше времени списывать со счетов. Но все же его послужной список выглядит не таким устрашающим, как у Буатси. Да и тот же Ленокс Кларк ранее показал, что Хатчинсона можно финишировать. Удар шотландец держит далеко не самым лучшим образом.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Впрочем, и побеждал многих предыдущих соперников он не так уверенно, как Джошуа.

    Статистика для ставок

    • Буатси выиграл все предыдущие 18 поединков

    • У Хатчинсона одно поражение за 6 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке за временный титул WBO букмекеры отдают предпочтение Джошуа Буатси. На его победу можно поставить за 1.37. На победу Вилли Хатчинсона предлагают поставить за 3.35.

    Прогноз: В этом противостоянии встретятся первый и второй номера рейтинга, так что бой не будет легким ни для кого. Но у Джошуа аргументов для победы гораздо больше. Он непобежденный, практически не пропускает ударов и обладает внушительной ударной мощью. Вероятно, в этот раз Хатчинсон вновь проиграет, но не досрочно, как было в бою с Кларком.

    Ставка: Победа Джошуа Буатси по очкам за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Фетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хонтама — Хартоно
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уфа — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зенит (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ротор — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Буатси — Хатчинсон: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на бои. Джошуа Буатси не сможет финишировать Вилли Хатчинсона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры