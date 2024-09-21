В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне пройдет титульный поединок Джошуа Буатси и Вилли Хатчинсона в полутяжелом весе. Начало — 20:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Буатси — Хатчинсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джошуа Буатси

Турнирное положение: Джошуа Буатси является первым номером рейтинга в полутяжелом дивизионе по версии WBO. Именно поэтому британец главный претендент на временный титул.

Последние бои: Джошуа в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 18 поединков. В 13-ти из них Буатси побеждал нокаутом. Но в последнем своем бою британец лишь судейским решением одолел Дэна Азиза.

Состояние бойца: Буатси можно назвать теневой угрозой для всего дивизиона. В его послужном списке уже есть некоторые серьезные имена, он непобежденный и постоянно прогрессирует. Пожалуй, от громкого боя Джошуа сейчас отделяют 1-2 победы. И никаких предпосылок к спаду пока что нет.

Вилли Хатчинсон

Турнирное положение: Хатчинсон занимает вторую строчку в рейтинге WBO в полутяжелом дивизионе. Раньше он был обладателем второстепенного титула в этой весовой категории по версии WBC Silver.

Последние бои: Статистика Вилли чуть хуже, чем у его соперника потому как у него есть одно поражение в карьере. Но все остальные 18 поединков Хатчинсон выиграл. В предыдущем из них шотландец избивал все 12 раундов многоопытного Крейга Ричардса и довел бой до триумфа единогласным решением.

Состояние бойца: Вилли тоже нельзя раньше времени списывать со счетов. Но все же его послужной список выглядит не таким устрашающим, как у Буатси. Да и тот же Ленокс Кларк ранее показал, что Хатчинсона можно финишировать. Удар шотландец держит далеко не самым лучшим образом.

Впрочем, и побеждал многих предыдущих соперников он не так уверенно, как Джошуа.

Статистика для ставок

Буатси выиграл все предыдущие 18 поединков

У Хатчинсона одно поражение за 6 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке за временный титул WBO букмекеры отдают предпочтение Джошуа Буатси. На его победу можно поставить за 1.37. На победу Вилли Хатчинсона предлагают поставить за 3.35.

Прогноз: В этом противостоянии встретятся первый и второй номера рейтинга, так что бой не будет легким ни для кого. Но у Джошуа аргументов для победы гораздо больше. Он непобежденный, практически не пропускает ударов и обладает внушительной ударной мощью. Вероятно, в этот раз Хатчинсон вновь проиграет, но не досрочно, как было в бою с Кларком.

Ставка: Победа Джошуа Буатси по очкам за 2.50.