В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет титульный поединок Александре Пантожи и Стива Эрцега в наилегчайшем весе. Начало — 07:15 (мск). Пантожа — Эрцег: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Александре Пантожа

Турнирное положение: Пантожа на данный момент является чемпионом промоушена в наилегчайшем дивизионе. Также в активе бразильца уже есть одна защита пояса.

Последние бои: К этой встрече бразильский боец подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. В последний раз он проигрывал еще 2020 году Аскару Аскарову. Пантожа взял титул летом прошлого года в бою с Морено, а затем провел на турнире UFC 296 удачную защиту против Брэндона Ройвала, победив его по очкам.

Состояние бойца: Чемпион находится в хорошей форме, и это наглядно подтверждает его статистика. Александре в целом выглядит универсальным бойцом. Но есть у него одна проблема. В 3-4 раундах Пантожа пропускает довольно много ударов и немного проседает в плане кардио. Впрочем, этот недостаток он компенсирует хорошей борьбой: может стянуть противника на землю в любой момент.

Стив Эрцег

Турнирное положение: Стив Эрцег является десятым номером рейтинга в наилегчайшем дивизионе. Вообще, данный боец недавно выступает в промоушене. Дебютировал он в сильнейшей лиге мира в июне прошлого года.

Последние бои: Все 3 предыдущие поединка в UFC Стив выиграл. В последнем из них он нокаутировал во втором раунде бывшего представителя топ-10 Мэтта Шнелла, благодаря чему и сам вошел в число участников титульной гонки.

Состояние бойца: Австралиец доказал, что является одним из сильнейших бойцов в ростере. От боя к бою Эрцег стремительно прогрессирует.

Теперь он не только прагматичный борец, залеживающий соперников на земле, но и неплохой ударник.

Статистика для ставок

Александра Пантожа выиграл 5 предыдущих бою в UFC

4 из 6 шести последних поединков с участием Пантожи завершились судейским решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры видят фаворитом Александре Пантожу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех его противника дают коэффициент 2.66.

Прогноз: На первый взгляд, выбор фаворита здесь очевиден. Пантожа более опытный боец, на счету которого много побед в UFC. Однако специфика дивизиона у мухачей такова, что любая восходящая звезда внезапно может одолеть даже самого матерого представителя. Поэтому раньше времени списывать со счетов Эрцега не стоит. Но вот в чем можно быть уверенным так это в том, что раннего финиша в этом бою не будет.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.60.