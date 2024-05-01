Возвращение Жозе Альдо, титульник Пантожи и Эрцега. Анонс карда UFC 301

В ночь с 4 на 5 мая состоится турнир UFC 301. В главном событии вечера в титульном бою в наилегчайшем весе подерутся Александре Пантожа и Стив Эрцег

Бои предварительного карда

1. Алессандро Коста в наилегчайшем весе подерется против Кевина Борхаса

2. Исмаэль Бонфим в легком дивизионе проведет бой против Винса Пичела

3. Дион Барбоса в женском наилегчайшем весе сразится с Эрнестой Карекаите

4. Маурисио Руффи в легком дивизионе подерется против Джейми Малларки

5. Хоаким Силва в легком весе проведет бой с Драккаром Клозе

6. Джин Силва в полулегком дивизионе встретится с Уильямом Гомисом

7. Элвис Бреннер в легком весе подерется с Мактыбеком Оролбаем

8. Каролина Ковалькевич в женском минимальном весе сразится с Ясмин Лусиндо

9. Жоандерсон Брито в полулегком дивизионе встретится с Джеком Шором

UFC 301: Обратный отсчет — Мартинез vs Алдо

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира в Бразилии поединок в среднем весе с участием Пола Крейга и местного бойца Кайо Борральо. Парни на данный момент занимают 13-е и 15-е места в рейтинге.

Крейг долгие годы выступал в полутяжелом весе, но поражения от Уокера и Оздемира вынудили его сменить категорию. В среднем дивизионе шотландец в дебюте финишировал Андре Муниза, после чего попал в рейтинг.

Но затем он уступил в одностороннем порядке сабмишном Брендану Аллену в третьем раунде. Кайо Борральо — восходящая звезда дивизиона. Он идет в UFC на серии из пяти побед кряду.

В рамках лиги Даны Уайта бразилец еще никому не проигрывал. Кайо очень зрелищный и яркий боец. У него в арсенале много эффектных киков, взрывные серии и бэкфисты. Также бразилец не стесняется идти в партер, что может стать для Крейга большой проблемой.

Еще один поединок основного карда пройдет в среднем весе с участием Мишеля Перейры и Игоря Потери, согласившегося выйти на данный поединок на коротком уведомлении без полноценного тренировочного лагеря.

Эти бойцы в отличие от предыдущих только прокладывают себе дорогу в топ-15. Перейра является не менее ярким ударником, чем его соотечественник Борральо. Мишель уже давно дерется в UFC и ранее он всегда радовал публику своими выступлениями.

К этой встрече он подходит на серии из семи побед кряду, 2 последних боя и вовсе выиграл досрочно в первом раунде. А вот его соперник не может похвастаться такой статистикой. В UFC у него 2 победы и 3 поражения.

После ряда неудач в полутяжелом весе Потеря решил спуститься в средний дивизион. В дебюте украинец с большим трудом по очкам прошел Роберта Брычека. И каких-либо преимуществ перед Мишелем Перейрой у него нет.

Энтони Смит globallookpress.com

Далее в клетку выйдут 2 полутяжеловеса Энтони Смит и Витор Петрино, занимающие десятую и 15-ю строчки в рейтинге. «Львиное сердце» подходит к этому бою после четырех поражений в пяти боях.

Видно, что уровень топ-10 Смит уже не тянет. Он проиграл всем прямым конкурентам, а в последнем поединке был нокаутирован Халилом Раунтри. Также до этого проигрывал Магомеду Анкалаеву, Джонни Уокеру и Гловеру Тейшейре в рамках схватки по грэпплингу.

А вот Витор Петрино ранее никому не уступал в своей карьере. В UFC он прошел четырех соперников кряду, последним из которых стал Тайсон Педро.

Бразилец отличается невероятным атлетизмом, и в этом бою у него есть хорошие шансы. Энтони Смит — громкое имя, победа над ним это прекрасная возможность ворваться в топ-10 полутяжеловесов UFC.

Альдо и Пантожа намерены порадовать местную публику

Александре Пантожа globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона пройдет бой между 13-м номером рейтинга Джонатаном Мартинезом и легендарным экс-чемпионом в полулегком весе Жозе Альдо, объявившим о возобновлении карьеры.

Бразилец в последний раз в UFC дрался летом 2022 года и тогда проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. По окончании карьеры бойца ММА он провел 3 поединка по правилам бокса.

В двух из них Жозе выиграл, а еще один завершился вничью с другим бойцом UFC Джереми Стивенсом. Но на этот раз Альдо ждет более тяжелый вызов. Его соперник Джонатан Мартинез в самом расцвете сил.

Американец выиграл 6 поединков кряду. Он побеждал именитого ветерана Каба Свонсона, перспективного россиянина Саида Нурмагомедова и проспекта дивизиона Эдриана Янеза.

Мартинез неплохо обороняется от тейкдаунов и обладает внушительной техникой кикбоксинга. Альдо придется очень нелегко, особенно с учетом того, что ему уже 37, а соперник моложе на 7 лет.

В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в наилегчайшем весе подерутся обладатель пояса Александре Пантожа и Стив Эрцег, десятый номер рейтинга. В предыдущем бою бразилец отстоял свой трофей в битве с Брэндоном Ройвалом, одолев его по очкам.

Пантожа идет на серии из пяти побед кряду. В последний раз он проигрывал Аскару Аскарову еще летом 2020-го. Но затем Александре плавно разбирал одного соперника за другим, отобрал пояс у Морено и защитил его.

Пантожа представляет собой универсального бойца, который умеет вязать и финишировать соперников на земле и драться в стойке. Также у Александре невероятная стойкость и воля к победе.

А вот его соперник провел в UFC только 3 боя, занял десятую позицию в рейтинге и неожиданно получил титульник. Может показаться, что Эрцег выглядит легкой мишенью для Пантожи, но нет.

В партере он точно не уступит чемпиону. А его нокаут в бою против Мэтта Шнелла говорит о том, что Стив еще и улучшил свою ударную технику. Не стоит забывать и про специфику наилегчайшего веса, где даже внерейтинговый боец может навязать конкуренцию топам.

Так что списывать со счетов Эрцега не стоит. Этот боец способен удивить мир.