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    Возвращение Жозе Альдо, титульник Пантожи и Эрцега. Анонс карда UFC 301

    Пантожа проведет вторую защиту пояса, Альдо возвращается в UFC

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    Жозе Альдо
    В ночь с 4 на 5 мая состоится турнир UFC 301. В главном событии вечера в титульном бою в наилегчайшем весе подерутся Александре Пантожа и Стив Эрцег

    Бои предварительного карда

    1. Алессандро Коста в наилегчайшем весе подерется против Кевина Борхаса

    2. Исмаэль Бонфим в легком дивизионе проведет бой против Винса Пичела

    3. Дион Барбоса в женском наилегчайшем весе сразится с Эрнестой Карекаите

    4. Маурисио Руффи в легком дивизионе подерется против Джейми Малларки

    5. Хоаким Силва в легком весе проведет бой с Драккаром Клозе

    6. Джин Силва в полулегком дивизионе встретится с Уильямом Гомисом

    7. Элвис Бреннер в легком весе подерется с Мактыбеком Оролбаем

    8. Каролина Ковалькевич в женском минимальном весе сразится с Ясмин Лусиндо

    9. Жоандерсон Брито в полулегком дивизионе встретится с Джеком Шором

    UFC 301: Обратный отсчет — Мартинез vs Алдо

    Бои основного карда

    Откроет основной кард турнира в Бразилии поединок в среднем весе с участием Пола Крейга и местного бойца Кайо Борральо. Парни на данный момент занимают 13-е и 15-е места в рейтинге.

    Крейг долгие годы выступал в полутяжелом весе, но поражения от Уокера и Оздемира вынудили его сменить категорию. В среднем дивизионе шотландец в дебюте финишировал Андре Муниза, после чего попал в рейтинг.

    Но затем он уступил в одностороннем порядке сабмишном Брендану Аллену в третьем раунде. Кайо Борральо — восходящая звезда дивизиона. Он идет в UFC на серии из пяти побед кряду.

    В рамках лиги Даны Уайта бразилец еще никому не проигрывал. Кайо очень зрелищный и яркий боец. У него в арсенале много эффектных киков, взрывные серии и бэкфисты. Также бразилец не стесняется идти в партер, что может стать для Крейга большой проблемой.

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    • Еще один поединок основного карда пройдет в среднем весе с участием Мишеля Перейры и Игоря Потери, согласившегося выйти на данный поединок на коротком уведомлении без полноценного тренировочного лагеря.

    Эти бойцы в отличие от предыдущих только прокладывают себе дорогу в топ-15. Перейра является не менее ярким ударником, чем его соотечественник Борральо. Мишель уже давно дерется в UFC и ранее он всегда радовал публику своими выступлениями.

    К этой встрече он подходит на серии из семи побед кряду, 2 последних боя и вовсе выиграл досрочно в первом раунде. А вот его соперник не может похвастаться такой статистикой. В UFC у него 2 победы и 3 поражения.

    После ряда неудач в полутяжелом весе Потеря решил спуститься в средний дивизион. В дебюте украинец с большим трудом по очкам прошел Роберта Брычека. И каких-либо преимуществ перед Мишелем Перейрой у него нет.

    Энтони Смит
    globallookpress.com

    Далее в клетку выйдут 2 полутяжеловеса Энтони Смит и Витор Петрино, занимающие десятую и 15-ю строчки в рейтинге. «Львиное сердце» подходит к этому бою после четырех поражений в пяти боях.

    Видно, что уровень топ-10 Смит уже не тянет. Он проиграл всем прямым конкурентам, а в последнем поединке был нокаутирован Халилом Раунтри. Также до этого проигрывал Магомеду Анкалаеву, Джонни Уокеру и Гловеру Тейшейре в рамках схватки по грэпплингу.

    А вот Витор Петрино ранее никому не уступал в своей карьере. В UFC он прошел четырех соперников кряду, последним из которых стал Тайсон Педро.

    Бразилец отличается невероятным атлетизмом, и в этом бою у него есть хорошие шансы. Энтони Смит — громкое имя, победа над ним это прекрасная возможность ворваться в топ-10 полутяжеловесов UFC.

    Альдо и Пантожа намерены порадовать местную публику

    Александре Пантожа
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона пройдет бой между 13-м номером рейтинга Джонатаном Мартинезом и легендарным экс-чемпионом в полулегком весе Жозе Альдо, объявившим о возобновлении карьеры.

    Бразилец в последний раз в UFC дрался летом 2022 года и тогда проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. По окончании карьеры бойца ММА он провел 3 поединка по правилам бокса.

    В двух из них Жозе выиграл, а еще один завершился вничью с другим бойцом UFC Джереми Стивенсом. Но на этот раз Альдо ждет более тяжелый вызов. Его соперник Джонатан Мартинез в самом расцвете сил.

    Американец выиграл 6 поединков кряду. Он побеждал именитого ветерана Каба Свонсона, перспективного россиянина Саида Нурмагомедова и проспекта дивизиона Эдриана Янеза.

    Мартинез неплохо обороняется от тейкдаунов и обладает внушительной техникой кикбоксинга. Альдо придется очень нелегко, особенно с учетом того, что ему уже 37, а соперник моложе на 7 лет.

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    • В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в наилегчайшем весе подерутся обладатель пояса Александре Пантожа и Стив Эрцег, десятый номер рейтинга. В предыдущем бою бразилец отстоял свой трофей в битве с Брэндоном Ройвалом, одолев его по очкам.

    Пантожа идет на серии из пяти побед кряду. В последний раз он проигрывал Аскару Аскарову еще летом 2020-го. Но затем Александре плавно разбирал одного соперника за другим, отобрал пояс у Морено и защитил его.

    Пантожа представляет собой универсального бойца, который умеет вязать и финишировать соперников на земле и драться в стойке. Также у Александре невероятная стойкость и воля к победе.

    А вот его соперник провел в UFC только 3 боя, занял десятую позицию в рейтинге и неожиданно получил титульник. Может показаться, что Эрцег выглядит легкой мишенью для Пантожи, но нет.

    В партере он точно не уступит чемпиону. А его нокаут в бою против Мэтта Шнелла говорит о том, что Стив еще и улучшил свою ударную технику. Не стоит забывать и про специфику наилегчайшего веса, где даже внерейтинговый боец может навязать конкуренцию топам.

    Так что списывать со счетов Эрцега не стоит. Этот боец способен удивить мир.

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