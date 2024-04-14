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    Тернер переедет Мойкано и закроет поражение?

    Тернер — Мойкано. Ставка (к. 1.40) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тернер — Мойкано
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    Джэлин Тернер
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Джэлина Тернера и Ренато Мойкано в легком весе. Начало — 02:35 (мск). Тернер — Мойкано: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джэлин Тернер

    Турнирное положение: Джэлин располагается на десятой строчке в рейтинге легкого дивизиона. Но участником титульной гонки «Тарантул» пока что не является.

    Последние бои: За 5 последних поединков в активе Тернера 3 победы и 3 поражения. Он дважды проигрывал раздельным решением Дену Хукеру и Матеушу Гамроту. Закрыть серию досадных неудач ему удалось в последнем поединке против Бобби Грина — победа нокаутом в первом раунде.

    Состояние бойца: «Тарантул» является неудобным соперником для любого бойца ввиду своих габаритов. Его рост составляет 190 см, он самый высокий боец ростера легковесов. Тернер прекрасно умеет удерживать соперников на дальней дистанции, а также хорошо вязать их на земле.

    Ренато Мойкано

    Турнирное положение: Мойкано располагается на 13-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. Но даже попасть в первую десятку для данного бойца довольно сложная задача.

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  • 29/03/2024

    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Мойкано 4 победы и 2 поражения. Он был исключительно середняков, но вот в противостояниях с реальными топами потерпел неудачи. Ренато был нокаутирован Физиевым, а также потерпел поражение по очкам от Дос Аньоса.

    Состояние бойца: Последняя победа Ренато над Добером говорит о том, что он умеет конкурировать только с теми парнями, которые ниже него по статусу и рейтингу.

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    Бразилец — боец уровнем чуть выше среднего, но не более.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков в активе Мойкано 4 победы и 2 поражения

    • 4 из шести последних боев с участием Тернера завершились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают свое предпочтение Джэлину Тернеру, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Мойкано можно поставить за 3.05.

    Прогноз: У Мойкано нет никаких преимуществ по отношению к Тернеру. Джэлин крупнее, физически сильнее, обладает хорошим контролем дистанции в стойке и внушительными навыками в партере. Бразилец не сумеет подобрать ключи к такому оппоненту и уступит ему в одностороннем порядке.

    Ставка: Победа Джэлина Тернера за 1.40.

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    Ставка и прогноз на матч Тернер — Мойкано с коэффициентом 1.40. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Тернер переедет Мойкано и закроет поражение?
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