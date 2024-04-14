Джэлин Тернер
Турнирное положение: Джэлин располагается на десятой строчке в рейтинге легкого дивизиона. Но участником титульной гонки «Тарантул» пока что не является.
Последние бои: За 5 последних поединков в активе Тернера 3 победы и 3 поражения. Он дважды проигрывал раздельным решением Дену Хукеру и Матеушу Гамроту. Закрыть серию досадных неудач ему удалось в последнем поединке против Бобби Грина — победа нокаутом в первом раунде.
Состояние бойца: «Тарантул» является неудобным соперником для любого бойца ввиду своих габаритов. Его рост составляет 190 см, он самый высокий боец ростера легковесов. Тернер прекрасно умеет удерживать соперников на дальней дистанции, а также хорошо вязать их на земле.
Ренато Мойкано
Турнирное положение: Мойкано располагается на 13-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. Но даже попасть в первую десятку для данного бойца довольно сложная задача.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Мойкано 4 победы и 2 поражения. Он был исключительно середняков, но вот в противостояниях с реальными топами потерпел неудачи. Ренато был нокаутирован Физиевым, а также потерпел поражение по очкам от Дос Аньоса.
Состояние бойца: Последняя победа Ренато над Добером говорит о том, что он умеет конкурировать только с теми парнями, которые ниже него по статусу и рейтингу.
Бразилец — боец уровнем чуть выше среднего, но не более.
Статистика для ставок
- За 6 предыдущих поединков в активе Мойкано 4 победы и 2 поражения
- 4 из шести последних боев с участием Тернера завершились досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают свое предпочтение Джэлину Тернеру, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Мойкано можно поставить за 3.05.
Прогноз: У Мойкано нет никаких преимуществ по отношению к Тернеру. Джэлин крупнее, физически сильнее, обладает хорошим контролем дистанции в стойке и внушительными навыками в партере. Бразилец не сумеет подобрать ключи к такому оппоненту и уступит ему в одностороннем порядке.
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Ставка: Победа Джэлина Тернера за 1.40.