В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Джэлина Тернера и Ренато Мойкано в легком весе. Начало — 02:35 (мск). Тернер — Мойкано: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джэлин Тернер

Турнирное положение: Джэлин располагается на десятой строчке в рейтинге легкого дивизиона. Но участником титульной гонки «Тарантул» пока что не является.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе Тернера 3 победы и 3 поражения. Он дважды проигрывал раздельным решением Дену Хукеру и Матеушу Гамроту. Закрыть серию досадных неудач ему удалось в последнем поединке против Бобби Грина — победа нокаутом в первом раунде.

Состояние бойца: «Тарантул» является неудобным соперником для любого бойца ввиду своих габаритов. Его рост составляет 190 см, он самый высокий боец ростера легковесов. Тернер прекрасно умеет удерживать соперников на дальней дистанции, а также хорошо вязать их на земле.

Ренато Мойкано

Турнирное положение: Мойкано располагается на 13-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. Но даже попасть в первую десятку для данного бойца довольно сложная задача.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Мойкано 4 победы и 2 поражения. Он был исключительно середняков, но вот в противостояниях с реальными топами потерпел неудачи. Ренато был нокаутирован Физиевым, а также потерпел поражение по очкам от Дос Аньоса.

Состояние бойца: Последняя победа Ренато над Добером говорит о том, что он умеет конкурировать только с теми парнями, которые ниже него по статусу и рейтингу.

Бразилец — боец уровнем чуть выше среднего, но не более.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков в активе Мойкано 4 победы и 2 поражения

4 из шести последних боев с участием Тернера завершились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают свое предпочтение Джэлину Тернеру, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Мойкано можно поставить за 3.05.

Прогноз: У Мойкано нет никаких преимуществ по отношению к Тернеру. Джэлин крупнее, физически сильнее, обладает хорошим контролем дистанции в стойке и внушительными навыками в партере. Бразилец не сумеет подобрать ключи к такому оппоненту и уступит ему в одностороннем порядке.

Ставка: Победа Джэлина Тернера за 1.40.