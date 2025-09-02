Экспресс дня 2 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатов Румынии, Финляндии и Англии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Палло-Иирот» — «Ильвес-2»

Футбол. Чемпионат Финляндии. Второй дивизион

«Палло-Иирот» не ахти выступает в этапе победителей Группы В Второго дивизиона финского чемпионата. Команда уже лишилась шансов на повышение в классе и точно останется в этой лиге. В настоящий момент коллектив идет пятым в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. За 19 матчей «Палло-Иирот» забил 35 мячей, а пропустил 28.

Сейчас у «Палло-Иирот» серия из четырех поражений подряд. Команда проиграла ТПВ (1:4), «Ильвесу-2» (1:2), «Киффену» (0:3) и еще раз ТПС (0:1). Только до этого подопечные Грассо смогли победить «Хамеенлину» (3:0) и ХПС (3:1).

Вторая команда «Ильвеса» же выступает намного убедительнее. Коллектив из города Тампере претендует на выход в плей-офф за повышение в классе. Сейчас у дубля «Ильвеса» 43 зачетных балла и второе место с отставанием всего в одно очко от первого ТПВ. «Рыси» смогли 52 раза поразить ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

В последних встречах «Ильвес-2» не замечает соперников. Команда смогла победить ХПС (7:0), «Палло-Иирот» (2:1), «Хамеенлину» (2:1), «Атлантис-2» (5:1), ППЮ (1:0) и ТПВ (2:0). Только до этого коллектив расписал мировую с ХПС (1:1).

Ставка: победа «Ильвес-2» за 2.25.

«Киндия» Тырговиште — «Думбрэвица»

Футбол. Румыния. Вторая лига

Команда из Тырговиште является середняком второго по силам дивизиона страны. Из 22 команд-участниц «Киндия» располагается на 11-м месте в турнирной таблице. За четыре матча «дымбовицкие люди» набрали семь очков, забили восемь мячей, а пропустили пять.

«Маленький Аякс» на старте сезона сыграл вничью с «Сепси» (1:1) и проиграл «Корнивулу» (0:1). После этого же «Киндия» смогла обыграть «Вииторул» (3:1) и «Сату Маре» (4:2). Также подопечные Антона Петри умудрились вылететь из Кубка Румынии, проиграв скромному клубу «Байкой» (2:3).

Что касается «Дубрэвицы», то команда пока что находится внизу турнирной таблицы и может бороться за выживание в текущем сезоне второго румынского дивизиона. Сейчас у «бело-зеленых» всего три очка и 17-я строчка в турнирной таблице. За четыре матча команда забила семь мячей, а пропустила целых десять.

«Думбрэвица» продолжает свой путь в Кубке Румынии, преодолев уже две стадии турнира. Сначала команда переиграла «Вииторул Арад» (3:1) а затем «Бихор» (2:1). А вот в последних матчах чемпионата «Думбрэвица» уступила «Решице» (1:3), «Бихору» (2:3) и АСА (2:3).

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Истли» — «Сканторп Юнайтед»

Футбол. Англия. Национальная лига

Команда из города Истли в графстве Хэмпшир на данный момент идет в середине турнирной таблицы своей лиги. Коллектив из одноименного города расположился на девятом месте с девятью очками. «Спитфайры» и забили, и пропустили по семь мячей за шесть матчей.

В прошлых турах «Истли» выиграл у «Алтринчема» (2:1), но проиграл «Форест Грин» (0:1). До этого же подопечные Ли Бредбери смогли переиграть «Бостон Юнайтед» (2:0) и «Алдершот Таун» (3:2).

Коллектив города Сканторп, графство Линкольншир, регион Йоркшир и Хамбер пока что входит в топ-7, которые будут бороться за повышение в классе. Сейчас у «железных» 11 очков и шестая строчка в турнирной таблице. Команда из одноименного города забила десять мячей, а пропустила шесть.

Подопечные Джимми Дина имеют серию из двух ничьих. Они расписали мировую с «Бракли Таун» (1:1) и «Галифакс Таун» (1:1). До этого же «Сканторп Юнайтед» смог победить «Саттон Юнайтед» (3:2), «Уокинг» (3:2) и «Тэмворс» (2:1).

Ставка: обе забьют за 1.68.

Общий коэффициент — 7.37.