ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ? ВитиньяВ тени английских миллиардов: где топ-лиги Европы находят своих звезд
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 18:36
    • Гюндоган близок к переходу в «Галатасарай»
  • 18:16
    • «Вулверхэмптон» купил лучшего бомбардира чемпионата Бельгии
  • 17:38
    • «Брайтон» отдал Буонанотте в «Челси» на правах аренды
  • 17:22
    • Кривцов и Агкацев не сыграют с Иорданией и Катаром
  • 17:16
    • Дуглас Сантос станет легионером в РПЛ
  • 16:37
    • Мануэль Аканджи перейдет в «Интер» на правах аренды
    Все новости спорта

    «Ильвес-2» обыграет «Палло-Иирот», «Истли» и «Сканторп Юнайтед» забьют друг другу

    Экспресс дня 2 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Истли»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатов Румынии, Финляндии и Англии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Палло-Иирот» — «Ильвес-2»

    Футбол. Чемпионат Финляндии. Второй дивизион

    «Палло-Иирот» не ахти выступает в этапе победителей Группы В Второго дивизиона финского чемпионата. Команда уже лишилась шансов на повышение в классе и точно останется в этой лиге. В настоящий момент коллектив идет пятым в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. За 19 матчей «Палло-Иирот» забил 35 мячей, а пропустил 28.

    Сейчас у «Палло-Иирот» серия из четырех поражений подряд. Команда проиграла ТПВ (1:4), «Ильвесу-2» (1:2), «Киффену» (0:3) и еще раз ТПС (0:1). Только до этого подопечные Грассо смогли победить «Хамеенлину» (3:0) и ХПС (3:1).

  • От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • В тени громких переходов кипела своя жизнь
  • Вчера

    • Вторая команда «Ильвеса» же выступает намного убедительнее. Коллектив из города Тампере претендует на выход в плей-офф за повышение в классе. Сейчас у дубля «Ильвеса» 43 зачетных балла и второе место с отставанием всего в одно очко от первого ТПВ. «Рыси» смогли 52 раза поразить ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

    В последних встречах «Ильвес-2» не замечает соперников. Команда смогла победить ХПС (7:0), «Палло-Иирот» (2:1), «Хамеенлину» (2:1), «Атлантис-2» (5:1), ППЮ (1:0) и ТПВ (2:0). Только до этого коллектив расписал мировую с ХПС (1:1).

    Ставка: победа «Ильвес-2» за 2.25.

    «Киндия» Тырговиште — «Думбрэвица»

    Футбол. Румыния. Вторая лига

    Команда из Тырговиште является середняком второго по силам дивизиона страны. Из 22 команд-участниц «Киндия» располагается на 11-м месте в турнирной таблице. За четыре матча «дымбовицкие люди» набрали семь очков, забили восемь мячей, а пропустили пять.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Маленький Аякс» на старте сезона сыграл вничью с «Сепси» (1:1) и проиграл «Корнивулу» (0:1). После этого же «Киндия» смогла обыграть «Вииторул» (3:1) и «Сату Маре» (4:2). Также подопечные Антона Петри умудрились вылететь из Кубка Румынии, проиграв скромному клубу «Байкой» (2:3).

  • Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  • Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  • 30/08/2025

    • Что касается «Дубрэвицы», то команда пока что находится внизу турнирной таблицы и может бороться за выживание в текущем сезоне второго румынского дивизиона. Сейчас у «бело-зеленых» всего три очка и 17-я строчка в турнирной таблице. За четыре матча команда забила семь мячей, а пропустила целых десять.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Думбрэвица» продолжает свой путь в Кубке Румынии, преодолев уже две стадии турнира. Сначала команда переиграла «Вииторул Арад» (3:1) а затем «Бихор» (2:1). А вот в последних матчах чемпионата «Думбрэвица» уступила «Решице» (1:3), «Бихору» (2:3) и АСА (2:3).

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    «Истли» — «Сканторп Юнайтед»

    Футбол. Англия. Национальная лига

    Команда из города Истли в графстве Хэмпшир на данный момент идет в середине турнирной таблицы своей лиги. Коллектив из одноименного города расположился на девятом месте с девятью очками. «Спитфайры» и забили, и пропустили по семь мячей за шесть матчей.

    В прошлых турах «Истли» выиграл у «Алтринчема» (2:1), но проиграл «Форест Грин» (0:1). До этого же подопечные Ли Бредбери смогли переиграть «Бостон Юнайтед» (2:0) и «Алдершот Таун» (3:2).

  • Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  • 30/08/2025

    • Коллектив города Сканторп, графство Линкольншир, регион Йоркшир и Хамбер пока что входит в топ-7, которые будут бороться за повышение в классе. Сейчас у «железных» 11 очков и шестая строчка в турнирной таблице. Команда из одноименного города забила десять мячей, а пропустила шесть.

    Подопечные Джимми Дина имеют серию из двух ничьих. Они расписали мировую с «Бракли Таун» (1:1) и «Галифакс Таун» (1:1). До этого же «Сканторп Юнайтед» смог победить «Саттон Юнайтед» (3:2), «Уокинг» (3:2) и «Тэмворс» (2:1).

    Ставка: обе забьют за 1.68.

    Общий коэффициент — 7.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Музетти — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леганес — Депортиво
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Котов — Виртанен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 2 сентября: прогноз и ставка за 7.37, статистика, коэффициенты матча 02.09.202521:45. «Ильвес-2» обыграет «Палло-Иирот», «Истли» и «Сканторп Юнайтед» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры