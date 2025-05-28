Экспресс дня 28 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим финал Лиги конференций, а также стыковые матчи в чемпионате России На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бетис» — «Челси»

Футбол. Лига конференций. Финал

«Бетис» закончил чемпионат Испании-2024/25 на шестом месте в таблице. У клуба 60 очков по итогам 38 встреч. «Бетис» одержал 16 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

В последних пяти матчах «Бетис» ни разу не победил. Команда не выигрывает с 4 мая. Безусловно, вся подготовка последних недель была направлена на предстоящий финал Лиги конференций.

«Челси» завершил сезон в АПЛ на 4-й строчке. В следующем сезоне синие выступят в Лиге чемпионов. Теперь есть шанс поставить жирную точку — завоевать еврокубковый трофей.

Букмекеры не верят в успех испанского клуба. «Челси» является фаворитом финальной дуэли. В мае лондонцы выиграли пять матчей из шести. Фанаты синих рассчитывают на то, что удастся одержать победу над «Бетисом».

Ставка: Победа «Челси» за 1.85.

«Урал» — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России. Стыковые матчи

«Урал» закончил сезон в Первой лиге на 4-й позиции. Клуб набрал 59 очков в 34-х встречах. Сейчас есть шансы вернуться в РПЛ через стыковые матчи.

У «Урала» трехматчевая выигрышная серия. Команда подходит к поединку с «Ахматом» в хорошем настроении. Ранее «Уралу» удалось победить «Уфу», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».

Прогнозы и ставки на футбол

«Ахмат» избежал прямого вылета в Первую лигу. Но теперь предстоит доказать свою силу в стыковых матчах. Букмекеры затруднились назвать фаворита в первом поединке.

Последнюю встречу команды провели в 2024 году в рамках РПЛ. 2 марта «Ахмат» дома одолел «Урал» со счетом 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.78.

«Сочи» — «Пари НН»

Футбол. Чемпионат России. Стыковые матчи

«Сочи» занял 5-е место в таблице Первой лиги, но сыграет в стыках. Это стало возможным из-за проблем с лицензией у «Черноморца». Смогут ли южане воспользоваться предоставленным подарком и вернуться в элиту?

С 10 по 24 мая «Сочи» проиграл два матча из трех. Последний раз команда побеждала 3 мая. Тогда была разгромная победа над тульским «Арсеналом» со счетом 5:1.

В текущем месяце «Пари НН» играет не лучшим образом. Удалось добиться лишь одной победы. 12 мая команда смогла взять верх над самарскими «Крыльями Советов» (5:2).

По мнению букмекеров, «Сочи» должен победить в родных стенах. Последний раз команды встречались 12 мая 2024 года. Тогда южане дома разгромили «Пари НН» со счетом 6:1.

Ставка: Обе забьют за 1.82.

Общий коэффициент — 5.99