Возвращение «Баварии» на трон и спасение дортмундской «Боруссии». Итоги сезона Бундеслиги

Очередной сезон немецкой Бундеслиги завершен, «Бавария» после годичного перерыва снова стала чемпионом, а на другом конце таблицы оказались «Хайденхайм», «Хольштайн» и «Бохум». Время подвести итоги этой кампании.

«Бавария»: возвращение короля

Сезон-2023/24 стал для «Баварии» худшим с 2011 года. Команда заняла третье место в чемпионате, прервав 11-летнее доминирование в Бундеслиге, и осталась вовсе без трофеев. Тогда между главным тренером Томасом Тухелем и игроками возник конфликт, и в клубе приняли решение по окончании сезона расстаться со специалистом и начать поиски нового наставника.

Перебрав нескольких кандидатов, «Бавария» назначила главным тренером Венсана Компани. Этот выбор шокировал, так как 38-летний бельгийский специалист еще не работал в больших клубах. Его опыт ограничивался «Андерлехтом» и «Бернли», с которым он победил в Чемпионшипе, но на следующий сезон вылетел из АПЛ.

Тем не менее, итоговый результат опроверг все опасения. Бельгиец, играя в «Манчестер Сити», многое перенял у Пепа Гвардиолы, а потому прививал «Баварии» доминирующий стиль: мюнхенцы с отрывом стали лидерами по среднему владению мячом (67,9%).

«Бавария» с первого тура взобралась на вверх таблицы и не спускалась оттуда весь сезон. Команда потерпела всего 3 поражения (причем первое — лишь в 14 туре) и набрала 82 очка — максимум с 2018 г.

Баварцы попали в точку с трансфером Майкла Олисе: французский вингер в свой первый же сезон в Мюнхене забил 17 мячей и отдал 21 голевую передачу, что стало рекордом для дебютантов клуба.

Гарри Кейн globallookpress.com

А Гарри Кейн второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, хотя из-за особенностей тактики Компани забил 26 голов вместо 36 годом ранее. Хотя думается, что первый командный трофей в карьере для него важнее, чем 10 лишних голов.

«Байер»: заключительный этюд Алонсо

«Байер» вступал в сезон-2024/25 в статусе действующего чемпиона. Самое главное, что удалось леверкузенскому клубу после победы в Бундеслиге — сохранить главного тренера Хаби Алонсо и вместе с ним весь основной состав команды.

У «Байера» по ходу сезона было два неудачных отрезка. Первый случился с 5-го по 10-й туры, когда были добыты лишь одна победа и 5 ничьей. Уже тогда отставание от «Баварии» возросло до 9 очков.

Подопечные Алонсо не бросили борьбу за «салатницу», в частности, выдав 8-матчевую победную серию. За 6 туров до конца «Байер» уступал 6 очков, но вместо того, чтобы пройти оставшуюся дистанцию безошибочно, надеясь на осечки «Баварии», команда набрала лишь 7 очков из 18 возможных.

Что не получилось у леверкузенцев? Прежде всего, была проведена не самая лучшая трансферная компания. Купленные у «Ренна» Мартен Терье и Жанюэль Белосян и до своих травм выступали не на том уровне, который от них ожидали.

Главным же трансфером назывался Алеш Гарсия из «Жироны», которого убедил перейти сам Алонсо. Но как показал сезон, поиски тренера, как пристроить подписанного игрока на поле, нарушили баланс как в полузащите, так и в обороне.

В целом костяк команды сыграл ниже тех возможностей, которые были продемонстрированы сезоном ранее. Нет, они не провалились, но и не выдали того феноменального уровня, который привёл «Байер» к чемпионству.

Тем не менее, даже сейчас Леверкузен избежал поражения во всех 17 выездных матчах лиги, проведя 34 матча без поражений с начала сезона-2023/24, что стало новым рекордом в истории чемпионата Германии. Однако с уходом Алонсо в «Реал Мадрид» и желанием европейских клубов приобрести лидеров «Байера» (Виртца, Фримпонга, Гримальдо, Инкапье), перспективы леверкузенцев в будущем выглядят туманно.

«Айнтрахт»: прорывной сезон

«Айнтрахт» выдал свой лучший сезон в Бундеслиге за 32 года — набрав 60 очков, занял третье место и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Успехи «орлов» связаны с главным тренером Дино Топпмёллером, который возглавил клуб в 2023 году — первый сезон с ним «Айнтрахт» завершил на шестой строчке, а сейчас завоевал бронзовые медали. Поэтому неудивительно, что перед последним туром руководство клуба продлило контракт с 44-летним специалистом до 2028 года.

В отличие от других лидеров Бундеслиги, «Айнтрахт» достигал результата за счет отказа от прессинга и игры в вертикальный футбол. Причем эту тактику тренер привил команде в межсезонье, когда понял, что игрокам атаки больше идет контратакующий стиль.

Огромный вклад в успех франкфуртцев внёс Омар Мармуш. Египтянин в нынешнем сезоне Бундеслиги провел всего 17 матчей — зимой за 75 млн евро его выкупил «Манчестер Сити». Но за этот короткий отрезок по системе «гол+пас» нападающий успел набрать 24 очка — 15 голов и 9 передач, сохранив за собой до конца сезона третье место в списке бомбардиров чемпионата Германии. А 15 голов Мармуша за одну половину сезона для «Айнтрахта» стали рекордным результатом в истории клуба.

Юго Экитике globallookpress.com

Еще одним соавтором успеха «Айнтрахта» стал французский форвард Юго Экитике. Немцы купили его у «ПСЖ» за 16,5 млн евро, но за счёт потрясающе проведенного в 22 года сезона (15 голов + 8 передач) его рыночная стоимость подскочила до 55 млн евро.

«Боруссия» Дортмунд: стояли на краю, но спаслись

Болельщики «Боруссии» должны быть неимоверно рады четвёртому месту, потому что сезон мог закончиться для клуба форменной катастрофой.

После 26-го тура дортмундцы были в турнирной таблице лишь на одиннадцатом месте, отставая на 10 очков от лигочемпионской четвёрки. Но за оставшиеся 8 матчей «шмели» под руководством Нико Ковача, который на посту главного тренера сменил Нури Шахина, добыли 7 побед (в том числе с «Байером») и 1 ничью (с «Баварией»), что позволило отобраться в Лигу чемпионов десятый сезон подряд.

Сейчас можно констатировать — приглашение 36-летнего турецкого специалиста в начале сезона в качестве наставника команды оказалось неоправданным риском. Из-за минимального опыта Шахин еще не сформировал свою целостную систему тренерской работы.

У него имелись только общие очертания — желание играть в атаку, желательно позиционную. Отсутствие какой-либо стабильной стратегии выразилось в непостоянстве команды, которая с ним во главе не смогла даже одержать две победы подряд.

Придя в команду, Ковач принял решение перейти от игры с четырьмя защитниками на тройку обороняющихся. Это изменение оказалось более чем эффективным: если в 20 матчах до его прихода «Боруссия» в среднем пропускала 1,7 гола за игру, то в последующих 14 матчах этот показатель упал до 1,1. Прежде всего, команда научилась отбивать угрозы после потери мяча.

Нико Ковач globallookpress.com

В атаке хорватский тренер сместил фокус с владения мячом, что ставил команде Шахин, на немного более прямолинейный футбол с агрессивными забеганиями и острыми передачами. Это позволило в восьми последних матчах забить 26 голов — больше, чем любая другая команда в Бундеслиге за тот период.

Теперь, если «шмели» неплохо отработают на трансферном рынке, то смогут снова рассчитывать на борьбу с «Баварией» за «салатницу».

Провалы «РБ Лейпциг», «Штутгарта» и «Хоффенхайма»

Главное разочарование сезона — «РБ Лейпциг». Команда, заняв седьмое место по итогам чемпионата, осталась без еврокубков — впервые с 2017 г. И если начало сезона дарило надежды на успешное завершение чемпионата (после 8-ми туров «Лейпциг» шел вровень с «Баварией» — по 20 очков), то далее последовало несколько серий из провальных матчей.

Тем не менее, за 5 туров до конца «РБ» еще находился на четвёртой строчке, но команда за оставшиеся матчи набрала лишь 3 очка. Как итог — 51 очко, что стало худшим результатом в не самой большой истории клуба в Бундеслиге. Следовательно, замена Марко Розе, который ранее дважды выводил клуб в Лигу чемпионов, на Жольта Лёва себя не оправдала.

Без доходов от участия в еврокубках почти неизбежной кажется продажа главных звезд команды — Хави Симонса и Беньямина Шешко. Руководству придется поломать голову, как заменить этих игроков с учтём того, что еще нужно искать нового главного тренера.

Другой командой, которая провела сезон со знаком минус, оказался «Штутгарт». В прошлом году «швабы» сумели забраться на вторую строчку, но удержаться на этой высоте им не получилось. Команда заняла девятое место и осталась без еврокубков. Впрочем, это было немудрено, поскольку летом клуб продал сразу трех игроков основы — защитников Хироки Ито и Вальдемара Антона, а также лучшего бомбардира Серу Гирасси.

Как результат, «Штутгарт» забил на 14 голов меньше и пропустил на 14 голов больше, чем год назад. Худшим отрезком в сезоне стал февраль-март, когда за 6 матчей было набрано лишь 2 очка.

Впрочем, руководство продолжило верить в Себастьяна Хёнесса, который привел команду к серебру. Более того, с 42-летним специалистом продлили контракт до лета 2028 года. Тем более, до его прихода «Штутгарт» скорее решал задачу сохранения прописки в Бундеслиге.

Если в сезоне-2023/24 «Хоффенхайм» стабильно набирал очки и закончил сезон на седьмом месте, получив место в Лиге Европы, то в этом сезоне команда в большей степени боролась за выживание. И борьба завершилась успешно — «Хоффенхайм» занял 15-е место, но оно стало худшим для клуба с 2016 года.

Уже в ноябре клуб расстался с главным тренером Пеллегрино Матараццо. Вместо него назначали Кристиана Ильцера, который ранее работал только в Австрии и со «Штурмом» в 2024 году дошёл до чемпионского титула. Однако он не смог принципиально изменить ситуацию. Более того, «Хоффенхайм» заставил понервничать своих болельщиков в конце сезона — в последних пяти матчах набрал лишь 2 очка.

Максимилиан Байер globallookpress.com

Ключевым для клуба стала продажа форварда Максимилиана Байера. Если число пропущенных голов осталось на прежнем уровне, то без лучшего бомбардира команды в сезоне-2023/24 «Хоффенхайм» забил на 20 голов меньше.

Успехи «Фрайбурга» и «Майнца»

Главный итог сезона для «Фрайбурга» — обидное поражение «Айнтрахту» в последнем туре оставило подопечных Юлиана Шустера без Лиги чемпионов. Команда без звезд брала свое на протяжении чемпионата благодаря порядку, дисциплине и тактическим решениям главного тренера, который принял команду перед началом сезона.

Тем не менее, «Фрайбург» с отрицательной разницей голов (-4) занял пятое место, что стало повторением лучшего результата за последние 30 лет (в прошлом году команда стала десятой), и сумел отобраться в Лигу Европу. При этом по числу забитых голов «бразильцы из Брайсгау» не вошли даже в топ-10 команд лиги.

Другая команда, которая должна занести сезон себе в активе — это «Майнц». «Карнавальщики» впервые с сезона-2016/17 сыграют в еврокубках, попав с шестого места в Лигу конференций.

Еще год назад команде грозил вылет во вторую Бундеслигу. Но в феврале 2024 года главным тренером назначали датского специалиста Бо Хенриксена. Именно он сохранил команду в высшем дивизионе, а сейчас приведя команду к лучшему результату за 14 лет.

Большую роль в этом результате сыграла защита, которая разделила с «Байером» третье место по числу пропущенных голов (43 при девяти сухих матчах). Также стоит отметить опытного вратаря Робина Центнера, который стал лидером по проценту отраженных ударов (74,0%).

Кто стал аутсайдером чемпионата?

Неожиданностей по поводу команд, которые напрямую вылетели во вторую Бундеслигу, не было.

Перед началом сезона и букмекеры, и суперкомпьютер Opta предсказывали, что два последних места займут дебютант Бундеслиги «Хольштайн» и на четвертый сезон пребывания в высшем дивизионе «Бохум». В общем-то с учетом того, что эти команды имеют самые дешевые составы по суммарной рыночной стоимости игроков, большим удивлением их фиаско не стало.

В стыковые матчи попал «Хайденхайм». Хотя по-хорошему это должно было случиться еще в прошлом сезоне, но тогда команда из одноименного города, впервые участвуя в Бундеслиге, сенсационно заняла восьмое место и даже попала в Лигу конференций. С выступлением сразу не нескольких фронтах «Хайденхайм» явно не справился.

Герой и неудачник сезона

Бундеслига признала лучшим игроком сезона-2024/25 нападающего «Баварии» Гарри Кейна. Однако, по мнению большинства болельщиков, лучшим всё же стал Майкл Олисе.

Непосредственно в Бундеслиге он стал лучшим ассистентом (15 передач), а также забил 12 голов — причем все с игры, в отличие от Кейна, который 9 из своих 26 голов забил с пенальти. Кроме того, француз в 23 года запомнился не только беговыми качествами как вингера, но и своим интеллектом и видением игры.

Неудачником сезона можно признать опорного полузащитника «Баварии» Жоау Пальинью. Мюнхенцы купили его у английского «Фулхема» за рекордные 51 млн евро. Однако португалец практически не играл — 17 появлений на поле и всего 667 минут. Да, больше двух месяцев он пропустил из-за травмы. Но даже она не отменяет того факта, что у Пальиньи слишком мало игрового времени для футболиста с таким ценником.

Игрок подошёл бы Тухелю, которому требовался опорник-разрушитель. Но в Мюнхене назначали Компани, которому важно созидание в опорной зоне. Пальинья же слаб на мяче — не может продвигать на рывке. Поэтому новости о готовности «Баварии» продать игрока летом не удивляют.