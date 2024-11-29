В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Франции и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брайтон» — «Саутгемптон»

Чемпионат Англии

«Брайтон» хорошо начал текущий сезон. Сейчас клуб идет на 5-м месте в таблице. Набрано 22 очка в 12 встречах.

В ноябре «Брайтон» провел три матча. У клуба две победы и одно поражение. Ранее «Брайтон» смог одолеть «Манчестер Сити» и «Борнмут».

«Саутгемптон» находится на 20-й строчке в таблице. Клуб проваливает нынешний сезон. На данный момент в активе команды лишь 4 набранных очка.

В 12 матчах «Саутгемптон» одержал только одну победу. Также у команды одна ничья и 10 поражений. Неудивительно, что в предстоящей встрече букмекеры не верят в успех гостей.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Реймс» — «Ланс»

Чемпионат Франции

В чемпионате Франции «Реймс» находится на 8-й позиции. У клуба 18 очков по итогам 12 матчей. Разница мячей составляет 20-16.

В текущем месяце «Реймс» провел три матча. Команда выиграла только одну встречу. 10 ноября в гостях удалось победить «Гавр» со счетом 3:0.

«Ланс» располагается на 9-м месте в таблице. У клуба 17 очков. В активе «Ланса» 4 победы и 5 ничьих. Также команда проиграла в трех встречах.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последнюю встречу клубы провели друг с другом 18 февраля. Тогда «Реймс» и «Ланс» сыграли вничью 1:1.

Ставка: «Ланс» не проиграет за 1.44.

«Санкт-Паули» — «Хольштайн Киль»

Чемпионат Германии

«Санкт-Паули» в текущем сезоне будет бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас дела у команды идут не лучшим образом. Клуб находится на 16-м месте в таблице, набрав 8 очков в 11 встречах.

Ноябрь «Санкт-Паули» начал удачно. Команда в гостях одолела «Хоффенхайм» со счетом 2:0. Потом «Санкт-Паули» из трех встреч проиграл две. Клуб уступил «Баварии» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Хольштайн Киль», как и «Санкт-Паули», также борется за выживание. Команда находится в зоне вылета. «Хольштайн Киль» располагается на 17-й позиции, набрав 5 очков.

На выезде «Хольштайн Киль» потерпел три поражения. У команды совершенно не клеится игра на чужих полях. Ранее «Хольштайн Киль» уступил в гостях «Штутгарту» (1:2), «Кёльну» (0:3) и «Вердеру» (1:2).

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

Общий коэффициент — 4.27.