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    «Брайтон» и «Саутгемптон» забьют друг другу, «Ланс» не проиграет «Реймсу»

    Экспресс дня 29 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 ноября
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    «Брайтон»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Франции и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брайтон» — «Саутгемптон»

    Чемпионат Англии

    «Брайтон» хорошо начал текущий сезон. Сейчас клуб идет на 5-м месте в таблице. Набрано 22 очка в 12 встречах.

    В ноябре «Брайтон» провел три матча. У клуба две победы и одно поражение. Ранее «Брайтон» смог одолеть «Манчестер Сити» и «Борнмут».

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    • «Саутгемптон» находится на 20-й строчке в таблице. Клуб проваливает нынешний сезон. На данный момент в активе команды лишь 4 набранных очка.

    В 12 матчах «Саутгемптон» одержал только одну победу. Также у команды одна ничья и 10 поражений. Неудивительно, что в предстоящей встрече букмекеры не верят в успех гостей.

    Ставка: Обе забьют за 1.65.

    «Реймс» — «Ланс»

    Чемпионат Франции

    В чемпионате Франции «Реймс» находится на 8-й позиции. У клуба 18 очков по итогам 12 матчей. Разница мячей составляет 20-16.

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    В текущем месяце «Реймс» провел три матча. Команда выиграла только одну встречу. 10 ноября в гостях удалось победить «Гавр» со счетом 3:0.

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    • «Ланс» располагается на 9-м месте в таблице. У клуба 17 очков. В активе «Ланса» 4 победы и 5 ничьих. Также команда проиграла в трех встречах.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Последнюю встречу клубы провели друг с другом 18 февраля. Тогда «Реймс» и «Ланс» сыграли вничью 1:1.

    Ставка: «Ланс» не проиграет за 1.44.

    «Санкт-Паули» — «Хольштайн Киль»

    Чемпионат Германии

    «Санкт-Паули» в текущем сезоне будет бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас дела у команды идут не лучшим образом. Клуб находится на 16-м месте в таблице, набрав 8 очков в 11 встречах.

    Ноябрь «Санкт-Паули» начал удачно. Команда в гостях одолела «Хоффенхайм» со счетом 2:0. Потом «Санкт-Паули» из трех встреч проиграл две. Клуб уступил «Баварии» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

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    • «Хольштайн Киль», как и «Санкт-Паули», также борется за выживание. Команда находится в зоне вылета. «Хольштайн Киль» располагается на 17-й позиции, набрав 5 очков.

    На выезде «Хольштайн Киль» потерпел три поражения. У команды совершенно не клеится игра на чужих полях. Ранее «Хольштайн Киль» уступил в гостях «Штутгарту» (1:2), «Кёльну» (0:3) и «Вердеру» (1:2).

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

    Общий коэффициент — 4.27.

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    Экспресс дня 29 ноября: прогноз, ставка (4.27), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Экспресс. «Брайтон» и «Саутгемптон» забьют друг другу, «Ланс» не проиграет «Реймсу»
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