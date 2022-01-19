В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в АПЛ и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брентфорд» с 23 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в десять баллов, что позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

За пять прошлых матчей чемпионата «пчелы» четырежды терпели поражения, причем три из которых были «сухими», а также они на своем поле одолели «Астон Виллу» 2:1. В последнем сыгранном матче лондонцы в гостях крупно уступили «Ливерпулю» 0:3.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ на текущий момент находится только на седьмой позиции, отставая на пять баллов от топ-4, но имеет пару игр в запасе.

В новом году манкунианцы еще не знали радости победы. В первой игре 2022 года они в родных стенах уступили «Вулверхэмптону» 0:1, после чего на выезде разошлись миром с «Астон Виллой» 2:2, ведя в счете по ходу матча в два мяча.

«Брентфорд» в родных стенах неплохо выглядит в атаке, зачастую забивая хоть гол, да и «МЮ» с результативностью все в порядке. Отсюда ждем от этой встречи хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.46.

«Лилль» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лилль» текущий чемпионат Франции проводит пока не лучшим образом. На данный момент «доги» в турнирной таблице занимают только десятую строчку, но отставание от пятого места насчитывает всего четыре очка.

В рамках Лиге 1 коллектив уже восемь встреч идет без поражений, но за это время у него было пять мирных исходов при трех викториях. В своей последней игре первенства «Лилль» в гостях сыграл вничью с «Марселем» 1:1.

«Лорьян» — один из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги 1. На счету команды всего 17 очков, и 18-е место в турнирной таблице. Однако от безопасной позиции еuj отделяют только дополнительные показатели.

К данному поединку «рыбы» подходят с 13-матчевой безвыигрышной серией, в которой было восемь фиаско и пять мировых. Две их них пришлись на прошлые туры — сенсационная домашняя ничья с ПСЖ 1:1 и гостевая с «Анже» 0:0.

«Лилль» в последнее время по игре демонстрирует неплохие результаты, в то время как «Лорьян» пребывает в затяжном кризисе. Так что ожидаем здесь победы хозяев.

Ставка: победа «Лилля» за 1.55.

«Монпелье» — «Труа»

Футбол. Чемпионат Франции

На текущий момент «Монпелье» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1, но от четвертой строки отстает на три пункта, имея при этом матч в запасе.

В минувшем туре первенства «паладины» потерпели выездное фиаско от «Страсбурга» 1:3. Этой неудачей они прервали 6-матчевую победную серию, где четыре поединка пришлись на чемпионат.

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«Труа» же ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе Франции. Сейчас он расположился на 17 позиции, но прямой вылет опережает только по разнице мячей.

К данной игре «синие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой была одна мировые и три поражения. Одно из фиаско случилось в прошлом туре на своем поле от «Лиона» — 0:1.

Стремящийся в еврокубки «Монпелье» на своем поле просто обязан обыгрывать одного из претендентов на вылет.

Ставка: победа «Монпелье» за 1.79.

Общий коэффициент — 4.05.