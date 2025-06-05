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    Испания и Франция забили 9 мячей в полуфинале Лиги наций

    Испания — Франция: счет матча 5:4, обзор голов

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    В полуфинальном матче Лиги наций Испания смогла обыграть Францию со счетом 5:4.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Уже после первого тайма команда Луиса де ла Фуэнте вела два мяча после точных ударов Нико Уильямса и Микеля Мерино.

    На 55-й минуте Испания выигрывала уже со счетом 4:0, отличились Ламин Ямаль и Педри, причем, оба с пенальти.

    На 59-й минуте Франция отыграла один мяч после удара с 11-метровой отметки Килиана Мбаппе.

    На 67-й минуте Ламин Ямаль оформил дубль и сделал счет 5:1 в пользу Испании.

    Франция смогла ответить лишь голами престижа в исполнении дебютанта Райна Шерки, в результате автогола Дани Вивиана и Рандаля Коло Муани.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал
    Испания — Франция 5:4
    Голы: 1:0 Нико Уильямс (23'), 2:0 Микель Мерино (26'), 3:0 Ламин Ямаль (пенальти) (54'), 4:0 Педри (55'), 4:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (59'), 5:1 Ламин Ямаль (67'), 5:2 Райан Шерки (79'), 5:3 Даниэль Вивиан (автогол) (84'), 5:4 Рандаль Коло Муани (90 + 4') Испания: Унай Симон, Робен Ле Норман (Даниэль Вивиан, 77'), Марк Кукурелья, Педро Порро, Мартин Субименди, Микель Мерино (Гави, 90'), Микель Оярсабаль (Саму Агехова, 77'), Дин Хейзен, Педри (Фабиан Руис, 64'), Ламин Ямаль, Нико Уильямс (Даниэль Ольмо, 64') Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Клеман Лангле (Лукас Эрнандес, 72'), Ибраима Конате, Пьер Калюлю (Мало Гюсто, 63'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 63'), Майкл Олисе (Райан Шерки, 63'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 76'), Адриен Рабьо, Ману Коне, Килиан Мбаппе Предупреждения: Ламин Ямаль (33'), Адриен Рабьо (51'), Тео Эрнандес (82'), Рандаль Коло Муани (90 + 5'), Гави (90 + 6')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В финале Лиги наций Испания сыграет с Португалией.

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