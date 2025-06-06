Фрухвиртова — Стефанини. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в четвертьфинале турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фрухвиртова — Стефанини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фрухвиртова

Линда второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на траве.

Два года назад она тоже пробилась в 1/4 финала турнира в Бирмингеме. В 2023-м чешка уступила на этой стадии Барборе Крейчиковой.

В первом круге Фрухвиртова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 7:5, 6:7, 6:1.

Во втором раунде 20-летняя теннисистка выиграла у британки Джоди Бёррэдж — 6:0, 6:4.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Линды в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами. Кроме того, в конце марта она остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.

Стефанини

Лукреция в стартовом матче выиграла у 279-й ракетки мира Армани Бэнкс — 6:2, 6:4.

Во втором круге соперницей итальянки была швейцарка Валентина Ризер — 6:3, 7:6.

В конце мая Стефанини прошла квалификацию на Ролан Гаррос. Правда, в основной сетке она сразу проиграла Джил Тайхман.

Свои лучшие результаты в этом сезоне Стефанини до сих пор демонстрировала на турнирах ITF. В Бирмингеме она впервые в 2025-м прошла дальше второго раунда на уровне WTA 125.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрухвиртову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Стефанини букмекеры предлагают за 2.61.

Прогноз: два года назад Линда проиграла Лукреции на харде в Варшаве. Скорее всего, чешка возьмет реванш у итальянки. На этой неделе Фрухвиртова демонстрирует хороший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Фрухвиртовой за 2.11.