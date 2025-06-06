Фрухвиртова — Стефанини. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

Фрухвиртова
Линда второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на траве.
Два года назад она тоже пробилась в 1/4 финала турнира в Бирмингеме. В 2023-м чешка уступила на этой стадии Барборе Крейчиковой.
В первом круге Фрухвиртова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 7:5, 6:7, 6:1.
Во втором раунде 20-летняя теннисистка выиграла у британки Джоди Бёррэдж — 6:0, 6:4.
Лучшим результатом Линды в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами. Кроме того, в конце марта она остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.
Стефанини
Лукреция в стартовом матче выиграла у 279-й ракетки мира Армани Бэнкс — 6:2, 6:4.
Во втором круге соперницей итальянки была швейцарка Валентина Ризер — 6:3, 7:6.
В конце мая Стефанини прошла квалификацию на Ролан Гаррос. Правда, в основной сетке она сразу проиграла Джил Тайхман.
Свои лучшие результаты в этом сезоне Стефанини до сих пор демонстрировала на турнирах ITF. В Бирмингеме она впервые в 2025-м прошла дальше второго раунда на уровне WTA 125.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрухвиртову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Стефанини букмекеры предлагают за 2.61.
Прогноз: два года назад Линда проиграла Лукреции на харде в Варшаве. Скорее всего, чешка возьмет реванш у итальянки. На этой неделе Фрухвиртова демонстрирует хороший теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрухвиртовой за 2.11.