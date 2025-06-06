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    Фрухвиртова возьмет реванш у Стефанини?

    Фрухвиртова — Стефанини. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фрухвиртова — Стефанини
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    Линда Фрухвиртова
    Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в четвертьфинале турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фрухвиртова — Стефанини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фрухвиртова

    Линда второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на траве.

    Два года назад она тоже пробилась в 1/4 финала турнира в Бирмингеме. В 2023-м чешка уступила на этой стадии Барборе Крейчиковой.

    В первом круге Фрухвиртова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 7:5, 6:7, 6:1.

    Во втором раунде 20-летняя теннисистка выиграла у британки Джоди Бёррэдж — 6:0, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Линды в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами. Кроме того, в конце марта она остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.

    Стефанини

    Лукреция в стартовом матче выиграла у 279-й ракетки мира Армани Бэнкс — 6:2, 6:4.

    Во втором круге соперницей итальянки была швейцарка Валентина Ризер — 6:3, 7:6.

    В конце мая Стефанини прошла квалификацию на Ролан Гаррос. Правда, в основной сетке она сразу проиграла Джил Тайхман.

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    Свои лучшие результаты в этом сезоне Стефанини до сих пор демонстрировала на турнирах ITF. В Бирмингеме она впервые в 2025-м прошла дальше второго раунда на уровне WTA 125.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрухвиртову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Стефанини букмекеры предлагают за 2.61.

    Прогноз: два года назад Линда проиграла Лукреции на харде в Варшаве. Скорее всего, чешка возьмет реванш у итальянки. На этой неделе Фрухвиртова демонстрирует хороший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрухвиртовой за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фрухвиртова — Стефанини?

    Матч Фрухвиртова — Стефанини состоится 06 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фрухвиртова — Стефанини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фрухвиртовой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фрухвиртова — Стефанини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фрухвиртовой» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрухвиртова — Стефанини?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фрухвиртова — Стефанини?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрухвиртову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Стефанини букмекеры предлагают за 2.61.

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    Фрухвиртова — Стефанини: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 06.06.202512:00. Фрухвиртова возьмет реванш у Стефанини?
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