Бондарь — Тайхманн. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир Бари 6 июня 2025 года

Бондарь
Анна Бондарь в двух сетах выиграла у француженки Тессы Адрианяфитримо (7:5, 6:4). На корте спортсменки провели 2 часа 3 минуты.
Венгерская теннисистка выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.
В первом круге итальянского турнира Анна Бондарь в двух сетах обыграла японскую теннисистку Харуку Каджи (6:1, 6:2).
В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.
Тайхманн
Жиль Тайхманн во втором круге соревнований в Бари выиграла у испанской соперницы Фиты Болуды (3:6, 6:1, 7:6). Швейцарка управилась с соперницей за 2 часа 47 минут.
В тяжёлой встрече Тайхманн один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.
В первом раунде итальянского розыгрыша Тайхманн выиграла у итальянки Виттории Паганетти (6:1, 6:2).
В мировом рейтинге Жиль Тайхманн занимает 97 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.87, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 1.88.
Прогноз: Обе теннисистки примерно одного уровня. Тайхманн пришлось тяжело в первом круге турнира в Бари, Бондарь же может выйти на корт в оптимальной форме.
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Рекомендуемая ставка: Победа Анны Бондарь с коэффициентом 1.87.