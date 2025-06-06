Бондарь — Тайхманн. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир Бари 6 июня 2025 года

Венгерка Анна Бондарь сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн в 1/4 финала. Матч пройдёт 6 июня, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бондарь — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бондарь

Анна Бондарь в двух сетах выиграла у француженки Тессы Адрианяфитримо (7:5, 6:4). На корте спортсменки провели 2 часа 3 минуты.

Венгерская теннисистка выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В первом круге итальянского турнира Анна Бондарь в двух сетах обыграла японскую теннисистку Харуку Каджи (6:1, 6:2).

Прогнозы на теннис

В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.

Тайхманн

Жиль Тайхманн во втором круге соревнований в Бари выиграла у испанской соперницы Фиты Болуды (3:6, 6:1, 7:6). Швейцарка управилась с соперницей за 2 часа 47 минут.

В тяжёлой встрече Тайхманн один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

В первом раунде итальянского розыгрыша Тайхманн выиграла у итальянки Виттории Паганетти (6:1, 6:2).

В мировом рейтинге Жиль Тайхманн занимает 97 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.87, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 1.88.

Прогноз: Обе теннисистки примерно одного уровня. Тайхманн пришлось тяжело в первом круге турнира в Бари, Бондарь же может выйти на корт в оптимальной форме.

Рекомендуемая ставка: Победа Анны Бондарь с коэффициентом 1.87.