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    Бондарь переиграет соперницу из Швейцарии?

    Бондарь — Тайхманн. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир Бари 6 июня 2025 года

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    Анна Бондарь
    Венгерка Анна Бондарь сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн в 1/4 финала. Матч пройдёт 6 июня, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бондарь — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бондарь

    Анна Бондарь в двух сетах выиграла у француженки Тессы Адрианяфитримо (7:5, 6:4). На корте спортсменки провели 2 часа 3 минуты.

    Венгерская теннисистка выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В первом круге итальянского турнира Анна Бондарь в двух сетах обыграла японскую теннисистку Харуку Каджи (6:1, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.

    Тайхманн

    Жиль Тайхманн во втором круге соревнований в Бари выиграла у испанской соперницы Фиты Болуды (3:6, 6:1, 7:6). Швейцарка управилась с соперницей за 2 часа 47 минут.

    В тяжёлой встрече Тайхманн один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    В первом раунде итальянского розыгрыша Тайхманн выиграла у итальянки Виттории Паганетти (6:1, 6:2).

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    В мировом рейтинге Жиль Тайхманн занимает 97 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.87, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 1.88.

    Прогноз: Обе теннисистки примерно одного уровня. Тайхманн пришлось тяжело в первом круге турнира в Бари, Бондарь же может выйти на корт в оптимальной форме.

    Рекомендуемая ставка: Победа Анны Бондарь с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бондарь — Тайхманн?

    Матч Бондарь — Тайхманн состоится 06 июня 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бондарь — Тайхманн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Анны Бондарь.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бондарь — Тайхманн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Анны Бондарь» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бондарь — Тайхманн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бондарь — Тайхманн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.87, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 1.88.

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