Оклахома — Индиана. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 июня 2025 года

В первом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 6 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

Последние матчи: В последней игре полуфинальной серии с «Миннесотой Тимбервулвз» баскетболисты Марка Дэйно одержали победу со счётом 124:94. Вклад в победу «Оклахомы» внёс Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 34 очка, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

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Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Чемпион Западной конференции «Оклахома» в этом сезоне обновила полувековой рекорд по средней разнице очков. «Тандер» своих соперников обыгрывала с разницей в 12,9 очков — лучший показатель в истории НБА. Это лучший показатель среди финалистов со времён чемпионского «Голден Стэйт».

«Индиана»

Путь в плей-офф: В матчах навылет «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

Последние матчи: В решающей битве с «никсами» «Индиана» одержала победу со счётом 125:108. Ключевую роль в поединке сыграл камерунец Паскаль Сиакам, набрав 31 очко.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Чемпион Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» впервые сыграет в финальной серии с 2000 года. Баскетболисты из Индианаполиса пробились в финал НБА после того, как обыграли команду «Нью-Йорк Никс».

Интересный факт: лидер «Пэйсерс» Тайриз Хэлибёртон родился именно тогда, когда «иноходцы» добирались до финала.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

В регулярном чемпионате «Оклахома» дважды обыграла «Индиану» (132:111, 120:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Индианы» — 4.30.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Оклахома» — главный претендент на титул в национальной баскетбольной ассоциации, «громобойцы» бьют рекорды в этом сезоне, да и в команде есть ее ключевая фигура — канадец Шэй Гилджес-Александер. На наш взгляд, он может принести своей команде пользу в первой игре финальной серии с «Индианой».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В двух матчах «регулярки» лучшая команда Запада переиграла лучший клуб Востока с разницей +6 и +21 очко. На двоих «Оклахома» и «Индиана» забросили 243 очков и 234 очка.

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.