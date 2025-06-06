ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ НеймарНовая реальность. Почему возвращение Неймара в «Сантос» обернулось катастрофой
  • 00:04
    • Португалия обыграла Германию и пробилась в финал Лиги наций
  • 01:00
    • Джокович обыграл Зверева и пробился в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 00:49
    • Симоне Индзаги — новый главный тренер «Аль-Хиляля»
  • 23:23
    • Официально: Делап стал игроком «Челси»
    Все новости спорта

    «Оклахома» начнёт битву за титул с победы?

    Оклахома — Индиана. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 июня 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Оклахома»
    В первом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 6 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 06 Июня 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:30 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

    Последние матчи: В последней игре полуфинальной серии с «Миннесотой Тимбервулвз» баскетболисты Марка Дэйно одержали победу со счётом 124:94. Вклад в победу «Оклахомы» внёс Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 34 очка, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

    Оклахома — Индиана: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.2818.004.58Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Чемпион Западной конференции «Оклахома» в этом сезоне обновила полувековой рекорд по средней разнице очков. «Тандер» своих соперников обыгрывала с разницей в 12,9 очков — лучший показатель в истории НБА. Это лучший показатель среди финалистов со времён чемпионского «Голден Стэйт».

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: В матчах навылет «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

    Последние матчи: В решающей битве с «никсами» «Индиана» одержала победу со счётом 125:108. Ключевую роль в поединке сыграл камерунец Паскаль Сиакам, набрав 31 очко.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: Чемпион Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» впервые сыграет в финальной серии с 2000 года. Баскетболисты из Индианаполиса пробились в финал НБА после того, как обыграли команду «Нью-Йорк Никс».

    Интересный факт: лидер «Пэйсерс» Тайриз Хэлибёртон родился именно тогда, когда «иноходцы» добирались до финала.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

    • В регулярном чемпионате «Оклахома» дважды обыграла «Индиану» (132:111, 120:114)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Индианы» — 4.30.

    ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» — главный претендент на титул в национальной баскетбольной ассоциации, «громобойцы» бьют рекорды в этом сезоне, да и в команде есть ее ключевая фигура — канадец Шэй Гилджес-Александер. На наш взгляд, он может принести своей команде пользу в первой игре финальной серии с «Индианой».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В двух матчах «регулярки» лучшая команда Запада переиграла лучший клуб Востока с разницей +6 и +21 очко. На двоих «Оклахома» и «Индиана» забросили 243 очков и 234 очка.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Индиана?

    Матч Оклахома — Индиана состоится 06 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-9.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-9.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Индианы» — 4.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Бермудские острова — Каймановы острова
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ботафого — Сеара
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гренада — Багамские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сачко — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Голубич — Масарова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Джойнт — Чирико
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хюслер — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ландалусе — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шарма — Фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хвалинска — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оклахома — Индиана: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 06.06.202503:30. «Оклахома» начнёт битву за титул с победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры