Синнер — Джокович. Ставка (к. 2.49) и прогноз на Ролан Гаррос 6 июня 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 6 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник второй год подряд вышел в полуфинал на французском мэйджоре.

На текущем турнире итальянец пока не отдал ни одного сета.

В четвертьфинале Синнер спокойно тормознул представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 7:5, 6:0.

В четвертом раунде он, как и ожидалось, спокойно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:1, 6:3, 6:4, а а третьем круге не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.

В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

Во втором круге Янник выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Синнер выиграл девять из десяти последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 19 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

Джокович

Новак тем временем 13-й раз в карьере добрался до полуфинала на Ролан Гаррос.

В четвертьфинале серб одержал волевую победу над прошлогодним финалистом турнира Сашей Зверевым — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Перед этим Джокович не проиграл ни одного сета.

В четвертом раунде он спокойно разобрался с британцем Кэмероном Норри — 6:2, 6:3, 6:2, а в третьем остановил австрийца Филипа Мисолича — 6:3, 6:4, 6:2.

В первом круге Джокович выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

Во втором раунде бывший первый номер мирового рейтинга одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

Победная серия Джоковича теперь составляет девять матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.24, победу Джоковича букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: сорри, Новак.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.49.

Скорее всего, у Джоковича, как и у остальных соперников итальянца, будут большие проблемы в начале матча. Синнер почти тотально доминирует в первых сетах (6:0 против Иржи Легечки, 6:1 в матчах против Андрея Рублева и Александра Бублика).

Ставка: победа Синнера в первом сете с форой по геймам (-2,5) за 2.48.