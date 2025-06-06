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    Сможет ли Джокович избежать разгрома в матче против Синнера?

    Синнер — Джокович. Ставка (к. 2.49) и прогноз на Ролан Гаррос 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 6 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 06 Июня 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 15:30 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Синнер

    Янник второй год подряд вышел в полуфинал на французском мэйджоре.

    На текущем турнире итальянец пока не отдал ни одного сета.  

    В четвертьфинале Синнер спокойно тормознул представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 7:5, 6:0.

    В четвертом раунде он, как и ожидалось, спокойно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:1, 6:3, 6:4, а а третьем круге не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.

    В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

    Во втором круге Янник выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Синнер выиграл девять из десяти последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

    Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 19 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

    Джокович

    Новак тем временем 13-й раз в карьере добрался до полуфинала на Ролан Гаррос.

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    • В четвертьфинале серб одержал волевую победу над прошлогодним финалистом турнира Сашей Зверевым — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

    Перед этим Джокович не проиграл ни одного сета.

    В четвертом раунде он спокойно разобрался с британцем Кэмероном Норри — 6:2, 6:3, 6:2, а в третьем остановил австрийца Филипа Мисолича — 6:3, 6:4, 6:2.

    В первом круге Джокович  выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

    Во втором раунде бывший первый номер мирового рейтинга одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

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    Победная серия Джоковича теперь составляет девять матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.24, победу Джоковича букмекеры предлагают за 4.25.

    Прогноз: сорри, Новак.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.49.

    Скорее всего, у Джоковича, как и у остальных соперников итальянца, будут большие проблемы в начале матча. Синнер почти тотально доминирует в первых сетах (6:0 против Иржи Легечки, 6:1 в матчах против Андрея Рублева и Александра Бублика).

    Ставка: победа Синнера в первом сете с форой по геймам (-2,5) за 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Джокович?

    Матч Синнер — Джокович состоится 06 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.49.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.24, победу Джоковича букмекеры предлагают за 4.25.

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    Синнер — Джокович: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 06.06.202515:30. Сможет ли Джокович избежать разгрома в матче против Синнера?
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