Венгрия — Швеция: прогноз на товарищеский матч по футболу, ставка на матч за 3.65

Венгрия
Швеция
Венгрия
Турнирное положение: в прошлом сезоне Лиги наций венгерская сборная смогла набрать шесть очков и финишировала на третьем месте.
«Мадьяры» смогли за 6 матчей забить 4 мяча, а пропустили только 11.
Венгрия — Швеция: коэффициенты букмекеров
До этого же венгры набрали 3 очка на Евро-2024, финишировали третьими в своей группе и не смогли пробиться в плей-офф.
Последние матчи: в играх плей-офф Лиги наций «триколоры» дважды уступили Турции (0:3, 1:3).
До этого же Венгрия сыграла вничью с Германией (1:1) и проиграла Нидерландам (0:4).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Только перед этим «национальные одиннадцать» смогли переиграть Боснию и Герцеговину (2:0).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Марко Росси будут претендовать на то, чтобы пробиться на чемпионат мира. Сборная Венгрии попала в группу к Португалии, Армении и Ирландии. Венгры вполне могут биться за второе место.
Сборная Венгрии в последнее время является достаточно сильной и легко с этой командой точно никому не бывает.
Швеция
Турнирное положение: шведская сборная смогла повыситься из Лиги С в Лигу В Лиги наций по итогам прошлого розыгрыша турнира.
«Сине-желтые» смогли набрать 16 очков и финишировали на первой строчке в турнирной таблице.
Шведы смогли забить целых 19 мячей, а в свои ворота пропустили всего 4 мяча.
Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах национальная команда Швеции разгромила Северную Ирландию (5:1), но уступила Люксембургу (0:1).
До этого же в рамках Лиги наций Швеция смогла переиграть Азербайджан (6:0), Словакию (2:1) и Эстонию (3:0).
Не сыграют: в сборной Швеции все готовы выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Йона-Даль Томассона точно будут одними из фаворитов своей группы отбора на ЧМ-2026. Сборная Швеции там сыграет против Швейцарии, Словении и Косово.
Шведы отлично провели Лигу наций и находятся в отличных кондициях. Команда не была на прошлом чемпионате мира, поэтому точно хочет попасть на следующий.
Статистика для ставок
- Швеция проиграла только 1 матч из последних 8
- Венгрия выиграла только 1 из последних 8 матчей
- В последней очной игре в 2016 году Швеция переиграла Венгрию со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.65, а победа Швеции — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: поединок вряд ли будет результативным и команды вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.