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    Смогут ли Венгрия и Швеция определить сильнейшего?

    Венгрия — Швеция: прогноз на товарищеский матч по футболу, ставка на матч за 3.65

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Швеция
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    Сборная Швеции
    6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Венгрия и Швеция. Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Швеция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2025 года

    Венгрия

  • Будапешт
    •  Венгрия 20:30 Швеция

    Швеция

  • Стокгольм
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    Венгрия

    Турнирное положение: в прошлом сезоне Лиги наций венгерская сборная смогла набрать шесть очков и финишировала на третьем месте.

    «Мадьяры» смогли за 6 матчей забить 4 мяча, а пропустили только 11.

    Венгрия — Швеция: коэффициенты букмекеров

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    До этого же венгры набрали 3 очка на Евро-2024, финишировали третьими в своей группе и не смогли пробиться в плей-офф.

    Последние матчи: в играх плей-офф Лиги наций «триколоры» дважды уступили Турции (0:3, 1:3).

    До этого же Венгрия сыграла вничью с Германией (1:1) и проиграла Нидерландам (0:4).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Только перед этим «национальные одиннадцать» смогли переиграть Боснию и Герцеговину (2:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Марко Росси будут претендовать на то, чтобы пробиться на чемпионат мира. Сборная Венгрии попала в группу к Португалии, Армении и Ирландии. Венгры вполне могут биться за второе место.

    Сборная Венгрии в последнее время является достаточно сильной и легко с этой командой точно никому не бывает.

    Швеция

    Турнирное положение: шведская сборная смогла повыситься из Лиги С в Лигу В Лиги наций по итогам прошлого розыгрыша турнира.

    «Сине-желтые» смогли набрать 16 очков и финишировали на первой строчке в турнирной таблице.

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    • Шведы смогли забить целых 19 мячей, а в свои ворота пропустили всего 4 мяча.

    Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах национальная команда Швеции разгромила Северную Ирландию (5:1), но уступила Люксембургу (0:1).

    До этого же в рамках Лиги наций Швеция смогла переиграть Азербайджан (6:0), Словакию (2:1) и Эстонию (3:0).

    Не сыграют: в сборной Швеции все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: подопечные Йона-Даль Томассона точно будут одними из фаворитов своей группы отбора на ЧМ-2026. Сборная Швеции там сыграет против Швейцарии, Словении и Косово.

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    Шведы отлично провели Лигу наций и находятся в отличных кондициях. Команда не была на прошлом чемпионате мира, поэтому точно хочет попасть на следующий.

    Статистика для ставок

    • Швеция проиграла только 1 матч из последних 8

    • Венгрия выиграла только 1 из последних 8 матчей

    • В последней очной игре в 2016 году Швеция переиграла Венгрию со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.65, а победа Швеции — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: поединок вряд ли будет результативным и команды вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Венгрия — Швеция?

    Матч Венгрия — Швеция состоится 06 июня 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Венгрия — Швеция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Венгрия — Швеция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия — Швеция?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Венгрия — Швеция?

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.65, а победа Швеции — в 3.55.

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    Венгрия — Швеция: прогноз и ставка за 3.65, статистика, коэффициенты матча 06.06.202520:30. Смогут ли Венгрия и Швеция определить сильнейшего?
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