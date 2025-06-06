Венгрия — Швеция: прогноз на товарищеский матч по футболу, ставка на матч за 3.65

6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Венгрия и Швеция. Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Швеция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: в прошлом сезоне Лиги наций венгерская сборная смогла набрать шесть очков и финишировала на третьем месте.

«Мадьяры» смогли за 6 матчей забить 4 мяча, а пропустили только 11.

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До этого же венгры набрали 3 очка на Евро-2024, финишировали третьими в своей группе и не смогли пробиться в плей-офф.

Последние матчи: в играх плей-офф Лиги наций «триколоры» дважды уступили Турции (0:3, 1:3).

До этого же Венгрия сыграла вничью с Германией (1:1) и проиграла Нидерландам (0:4).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Только перед этим «национальные одиннадцать» смогли переиграть Боснию и Герцеговину (2:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Марко Росси будут претендовать на то, чтобы пробиться на чемпионат мира. Сборная Венгрии попала в группу к Португалии, Армении и Ирландии. Венгры вполне могут биться за второе место.

Сборная Венгрии в последнее время является достаточно сильной и легко с этой командой точно никому не бывает.

Швеция

Турнирное положение: шведская сборная смогла повыситься из Лиги С в Лигу В Лиги наций по итогам прошлого розыгрыша турнира.

«Сине-желтые» смогли набрать 16 очков и финишировали на первой строчке в турнирной таблице.

Шведы смогли забить целых 19 мячей, а в свои ворота пропустили всего 4 мяча.

Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах национальная команда Швеции разгромила Северную Ирландию (5:1), но уступила Люксембургу (0:1).

До этого же в рамках Лиги наций Швеция смогла переиграть Азербайджан (6:0), Словакию (2:1) и Эстонию (3:0).

Не сыграют: в сборной Швеции все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Йона-Даль Томассона точно будут одними из фаворитов своей группы отбора на ЧМ-2026. Сборная Швеции там сыграет против Швейцарии, Словении и Косово.

Шведы отлично провели Лигу наций и находятся в отличных кондициях. Команда не была на прошлом чемпионате мира, поэтому точно хочет попасть на следующий.

Статистика для ставок

Швеция проиграла только 1 матч из последних 8

Венгрия выиграла только 1 из последних 8 матчей

В последней очной игре в 2016 году Швеция переиграла Венгрию со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.65, а победа Швеции — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: поединок вряд ли будет результативным и команды вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.