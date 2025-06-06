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    Понше проиграет 17-летней сопернице?

    Сюй — Понше. Ставка (к. 2.26) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

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    Мингге Сюй
    Француженка Джессика Понше сыграет против британки Мингге Сюй в четвертьфинале турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сюй — Понше, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сюй

    Мингге попала в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

    Сюй всего лишь 17, не так давно она поднялась в рейтинге на 410-ю строчку.

    В первом круге Сюй преподнесла сенсацию, обыграв американку Алисию Паркс — 6:2, 7:6.

    Во втором раунде Сюй одержала волевую победу над опытной полькой Катажиной Кавой — 4:6, 7:5, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Мингге ни разу не выигрывала больше двух матчей на уровне основной сетки.

    Понше

    Джессика в первом раунде одержала победу над 34-летней россиянкой Виталией Дьяченко — 6:3, 6:2.

    В следующем матче французская теннисистка выиграла у британки Хезер Уотсон — 6:4, 5:7, 7:5.

    Лучшим результатом Понше в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане.

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    Кроме того, ранее в этом году она дошла до полуфинала на двух турнирах ITF. Во всех остальных случаях 140-я ракетка мира проигрывала до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сюй в этом матче можно поставить за 2.26, победу Понше букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: похоже, это тот случай, когда фавориту будет очень сложно подтвердить свой статус.

    Рекомендуемая ставка: победа Сюй за 2.26.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сюй — Понше?

    Матч Сюй — Понше состоится 06 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сюй — Понше?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сюй.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сюй — Понше?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сюй» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сюй — Понше?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сюй — Понше?

    Коэффициенты букмекеров: на Сюй в этом матче можно поставить за 2.26, победу Понше букмекеры предлагают за 1.58.

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