Сюй — Понше. Ставка (к. 2.26) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

Француженка Джессика Понше сыграет против британки Мингге Сюй в четвертьфинале турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сюй — Понше, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сюй

Мингге попала в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Сюй всего лишь 17, не так давно она поднялась в рейтинге на 410-ю строчку.

В первом круге Сюй преподнесла сенсацию, обыграв американку Алисию Паркс — 6:2, 7:6.

Во втором раунде Сюй одержала волевую победу над опытной полькой Катажиной Кавой — 4:6, 7:5, 6:2.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Мингге ни разу не выигрывала больше двух матчей на уровне основной сетки.

Понше

Джессика в первом раунде одержала победу над 34-летней россиянкой Виталией Дьяченко — 6:3, 6:2.

В следующем матче французская теннисистка выиграла у британки Хезер Уотсон — 6:4, 5:7, 7:5.

Лучшим результатом Понше в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане.

Кроме того, ранее в этом году она дошла до полуфинала на двух турнирах ITF. Во всех остальных случаях 140-я ракетка мира проигрывала до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сюй в этом матче можно поставить за 2.26, победу Понше букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: похоже, это тот случай, когда фавориту будет очень сложно подтвердить свой статус.

Рекомендуемая ставка: победа Сюй за 2.26.