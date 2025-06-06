Сюй — Понше. Ставка (к. 2.26) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

Сюй
Мингге попала в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.
Сюй всего лишь 17, не так давно она поднялась в рейтинге на 410-ю строчку.
В первом круге Сюй преподнесла сенсацию, обыграв американку Алисию Паркс — 6:2, 7:6.
Во втором раунде Сюй одержала волевую победу над опытной полькой Катажиной Кавой — 4:6, 7:5, 6:2.
Ранее в этом сезоне Мингге ни разу не выигрывала больше двух матчей на уровне основной сетки.
Понше
Джессика в первом раунде одержала победу над 34-летней россиянкой Виталией Дьяченко — 6:3, 6:2.
В следующем матче французская теннисистка выиграла у британки Хезер Уотсон — 6:4, 5:7, 7:5.
Лучшим результатом Понше в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане.
Кроме того, ранее в этом году она дошла до полуфинала на двух турнирах ITF. Во всех остальных случаях 140-я ракетка мира проигрывала до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сюй в этом матче можно поставить за 2.26, победу Понше букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: похоже, это тот случай, когда фавориту будет очень сложно подтвердить свой статус.
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Рекомендуемая ставка: победа Сюй за 2.26.