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    Алькарас проиграет Музетти в полуфинале Ролан Гаррос?

    Музетти — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 6 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 06 Июня 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 15:30 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Музетти

    Лоренцо второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема».

    В прошлом году он добрался до этой стадии на Уимблдоне. Тогда это стало большим сюрпризом, но сейчас успехи итальянца уже ни у кого не вызывают удивления.

    В четвертьфинале Музетти одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

    В четвертом круге он остановил датчанина Хольгера Руне — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2, а в третьем одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

    В стартовом матче Музетти  разгромил немца Янника Ханфмана (7:5, 6:2, 6:0), а во втором выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Музетти выиграл не менее четырех матчей на четвертом грунтовом турнире подряд. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

    В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 22 матча. На этом отрезке у него 19 побед и лишь три поражения.

    Алькарас

    Карлос третий год подряд добрался до полуфинала на французском мэйджоре.

    В четвертьфинале действующий чемпион выиграл у Томми Пола.

    Вопреки ожиданиям, испанец легко разобрался с американским теннисистом — 6:0, 6:1, 6:4.

    В четвертом круге у него был непростой матч против Бена Шелтона — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

    В третьем круге, вопреки ожиданиям, Алькарас  отдал одну партию боснийцу Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты получились максимально нервными.

    Перед этим ему понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

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    В первом раунде Алькарас  выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

    Победная серия Алькараса теперь составляет 11 матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме.

    В текущем сезоне Карлитос провел на грунте уже 21 матч — и на этом отрезке у него 20 побед и лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 5.85, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: в апреле Карлос обыграл Лоренцо в финале «Мастерса» в Монте-Карло — 3:6, 6:1, 6:0. Но здесь важно добавить, что итальянец в том матче получил травму, из-за которой почти не сопротивлялся во второй и третьей партиях.

    В середине мая Алькарас одержал победу над Музетти в полуфинале римского «тысячника» — 6:3, 7:6.

    Вряд ли Музетти возьмет реванш, но при этом легко поверить в сценарий, при котором испанцу и итальянцу может понадобиться даже пятый сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 35,5 за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Алькарас?

    Матч Музетти — Алькарас состоится 06 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 35,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 35,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 5.85, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.14.

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