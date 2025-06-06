Музетти — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 6 июня 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 6 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема».

В прошлом году он добрался до этой стадии на Уимблдоне. Тогда это стало большим сюрпризом, но сейчас успехи итальянца уже ни у кого не вызывают удивления.

В четвертьфинале Музетти одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

В четвертом круге он остановил датчанина Хольгера Руне — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2, а в третьем одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

В стартовом матче Музетти разгромил немца Янника Ханфмана (7:5, 6:2, 6:0), а во втором выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.

Прогнозы на теннис

Музетти выиграл не менее четырех матчей на четвертом грунтовом турнире подряд. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 22 матча. На этом отрезке у него 19 побед и лишь три поражения.

Алькарас

Карлос третий год подряд добрался до полуфинала на французском мэйджоре.

В четвертьфинале действующий чемпион выиграл у Томми Пола.

Вопреки ожиданиям, испанец легко разобрался с американским теннисистом — 6:0, 6:1, 6:4.

В четвертом круге у него был непростой матч против Бена Шелтона — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, Алькарас отдал одну партию боснийцу Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты получились максимально нервными.

Перед этим ему понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Алькараса теперь составляет 11 матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме.

В текущем сезоне Карлитос провел на грунте уже 21 матч — и на этом отрезке у него 20 побед и лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 5.85, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: в апреле Карлос обыграл Лоренцо в финале «Мастерса» в Монте-Карло — 3:6, 6:1, 6:0. Но здесь важно добавить, что итальянец в том матче получил травму, из-за которой почти не сопротивлялся во второй и третьей партиях.

В середине мая Алькарас одержал победу над Музетти в полуфинале римского «тысячника» — 6:3, 7:6.

Вряд ли Музетти возьмет реванш, но при этом легко поверить в сценарий, при котором испанцу и итальянцу может понадобиться даже пятый сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 35,5 за 2.08.