Музетти — Алькарас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 6 июня 2025 года

Лоренцо Музетти
Карлос Алькарас
Музетти
Лоренцо второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема».
В прошлом году он добрался до этой стадии на Уимблдоне. Тогда это стало большим сюрпризом, но сейчас успехи итальянца уже ни у кого не вызывают удивления.
В четвертьфинале Музетти одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.
В четвертом круге он остановил датчанина Хольгера Руне — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2, а в третьем одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.
В стартовом матче Музетти разгромил немца Янника Ханфмана (7:5, 6:2, 6:0), а во втором выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.
Музетти выиграл не менее четырех матчей на четвертом грунтовом турнире подряд. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.
В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 22 матча. На этом отрезке у него 19 побед и лишь три поражения.
Алькарас
Карлос третий год подряд добрался до полуфинала на французском мэйджоре.
В четвертьфинале действующий чемпион выиграл у Томми Пола.
Вопреки ожиданиям, испанец легко разобрался с американским теннисистом — 6:0, 6:1, 6:4.
В четвертом круге у него был непростой матч против Бена Шелтона — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.
В третьем круге, вопреки ожиданиям, Алькарас отдал одну партию боснийцу Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты получились максимально нервными.
Перед этим ему понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.
Победная серия Алькараса теперь составляет 11 матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме.
В текущем сезоне Карлитос провел на грунте уже 21 матч — и на этом отрезке у него 20 побед и лишь одно поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 5.85, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: в апреле Карлос обыграл Лоренцо в финале «Мастерса» в Монте-Карло — 3:6, 6:1, 6:0. Но здесь важно добавить, что итальянец в том матче получил травму, из-за которой почти не сопротивлялся во второй и третьей партиях.
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В середине мая Алькарас одержал победу над Музетти в полуфинале римского «тысячника» — 6:3, 7:6.
Вряд ли Музетти возьмет реванш, но при этом легко поверить в сценарий, при котором испанцу и итальянцу может понадобиться даже пятый сет.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 35,5 за 2.08.