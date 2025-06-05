Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ и вышел на чемпионат мира

Сборнаясыграла вничью в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2026 против команды— 0:0.

Команды за 90 минут ни разу не смогли поразить ворота друг друга.

Благодаря ничейному исходу матча с ОАЭ, Узбекистан за тур до окончания квалификации обеспечивает 2-е место в своей группе, где также были команды Ирана, Катара, Кыргызстана и КНДР, которое дает прямую путевку на ЧМ-2026.

Для узбекской национальной команды это будет первым участием на чемпионатах мира. Ранее страна бывшего СССР была близка к попаданию на мундиаль в 2006-м и 2014-м годах, но вылетал по итогам стыковых встреч.