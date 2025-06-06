Люксембург — Словения. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Люксембург и Словения. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Словения, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембуржцы давно не считаются андердогами. Команда способна выдать отдельный яркий поединок.

При этом Люксембург крайне нестабилен. Команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Люксембуржцы уступили Швейцарии (1:3).

При этом чуть ранее Люксембург нанес поражение Швеции (1:0). А вот поединок с белорусами завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Люксембург добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Люксембуржцы традиционно ершисты. При этом команда заняла 4 место в своей группе последней Лиги наций.

При всем при этом Люксембург явно не боится словенцев. Да и подбор игроков по именам у команды вполне-себе качественный.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Люксембуржцы постараются сдержать атаки словенцев.

Словения

Турнирное положение: Словенцы постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем Словения не пропускала в 2 своих последних поединках. Да и состав команды начинен квалифицированными исполнителями.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Словенцы одолели Словакию (1:0).

До того команда не сумела переиграть тех же словаков (0:0). А еще чуть раньше она подписала мировую с Австрией (1:1).

Вообще же, Словения в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе словенцы выглядят весьма монолитно. Плюс команда способна прибавить в плане реализации.

При этом Словения имеет достаточно надежные тылы. Да и Беньямин Шешко явно скажет свое веское слово.

Поединки с Люксембургом для команды исторически складываются успешно. В обеих очных встречах словенцы победили.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Словенцы выглядят куда предпочтительнее соперника.

Статистика для ставок

Люксембург еще ни разу не забивал в ворота словенцев

Словенцы не пропускали в 2 последних матчах

Словения не проигрывала в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словения — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Словенцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Словении в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20