Холт — Маннарино. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

Француз Адриан Маннарино сыграет против американца Брэндона Холта в четвертьфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Холт — Маннарино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Холт

До этой недели у американца за всю карьеру было лишь три матча на траве.

В 2022-м Брэндон не прошел квалификацию в Ньюпорте, а в 2023-м уступил в первом круге отбора на Уимблдоне.

Поэтому в Бирмингеме Холт в каком-то смысле совершил прорыв.

Прогнозы на теннис

В первом раунде 101-я ракетка мира обыграл опытного австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 7:5.

Во втором круге Холт одержал победу над соотечественником Мерфи Кассоне — 6:2, 6:2.

Маннарино

Адриан тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел дальше второго круга.

В первом раунде француз встречался с Есихито Нисиокой, который снялся при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.

Благодаря этой победе Маннарино прервал серию из семи поражений, которая отбросила его за пределы топ-100.

Во втором круге 36-летний теннисист выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6, 6:3.

В этом году Маннарино одержал лишь девять побед и 21 раз проиграл.

В прошлом году Маннарино выиграл лишь один из шести матчей на траве. При этом в 2023-м взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и выиграл по два матча в Хертогенбосе и Лондоне. Но сейчас 36-летнему теннисисту остается только мечтать о таких успехах.

Прогноз и ставк

Коэффициенты букмекеров: на Холта в этом матче можно поставить за 2.07, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Маннарино наконец-то дождался перехода с грунта на другое покрытие. На траве и харде француз всегда играл значительно лучше. Но в данном случае все равно опасно ставить на его победу. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.