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    Сможет ли Маннарино выйти в полуфинал в Бирмингеме?

    Холт — Маннарино. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Адриан Маннарино
    Прогноз и ставки на Холт — Маннарино
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    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против американца Брэндона Холта в четвертьфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Холт — Маннарино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Холт

    До этой недели у американца за всю карьеру было лишь три матча на траве.

    В 2022-м Брэндон не прошел квалификацию в Ньюпорте, а в 2023-м уступил в первом круге отбора на Уимблдоне.

    Поэтому в Бирмингеме Холт в каком-то смысле совершил прорыв.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде 101-я ракетка мира обыграл опытного австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 7:5.

    Во втором круге Холт одержал победу над соотечественником Мерфи Кассоне — 6:2, 6:2.

    Маннарино

    Адриан тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел дальше второго круга.

    В первом раунде француз встречался с Есихито Нисиокой, который снялся при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.

    Благодаря этой победе Маннарино прервал серию из семи поражений, которая отбросила его за пределы топ-100.

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    Во втором круге 36-летний теннисист выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6, 6:3.

    В этом году Маннарино одержал лишь девять побед и 21 раз проиграл.

    В прошлом году Маннарино выиграл лишь один из шести матчей на траве. При этом в 2023-м взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и выиграл по два матча в Хертогенбосе и Лондоне. Но сейчас 36-летнему теннисисту остается только мечтать о таких успехах.

    Прогноз и ставк

    а

    Коэффициенты букмекеров: на Холта в этом матче можно поставить за 2.07, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: Маннарино наконец-то дождался перехода с грунта на другое покрытие. На траве и харде француз всегда играл значительно лучше. Но в данном случае все равно опасно ставить на его победу. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Холт — Маннарино?

    Матч Холт — Маннарино состоится 06 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Холт — Маннарино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Холт — Маннарино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Холт — Маннарино?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Холт — Маннарино?

    Коэффициенты букмекеров: на Холта в этом матче можно поставить за 2.07, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.72.

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