Болгария — Кипр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

Болгария
Кипр
Болгария
Турнирное положение: Болгары нынче переживают непростые времена. Команда не побеждала в 3 последних матчах.
При этом Болгария пропускала в трех своих последних поединках. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.
Болгария — Кипр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Болгары уступили Ирландии (1:2).
При этом чуть ранее Болгария проиграла тем же исландцам (1:2). А вот поединок с Белоруссией завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Болгария добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Болгары имеют проблемы с надежностью тылов. При этом команда заняла 2 место в своей группе последней Лиги наций.
При всем при этом Болгария явно постарается прервать свой неудачный сериал. Да и подбор игроков по именам у команды относительно качественный.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Болгары постараются быстро вскрыть тылы соперника.
Кипр
Турнирное положение: Киприоты не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем Кипр занял 3 место в своей группе Лиги наций. В среднем команда пропускает чаще двух мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Киприоты уступили боснийцам (1:2).
До того команда уверенно переиграла Сан-Марино (2:0). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила Румынии (1:4).
Вообще же, Кипр в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе киприоты выглядят бледновато. Плюс команда пропускает уж слишком часто.
При этом Кипр имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых соперников.
Поединки с Болгарией для команды исторически складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч киприоты уступили 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Киприоты постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Болгария не побеждает 3 матча кряду
- Киприоты не побеждают Болгарию уже почти 16 лет
- Болгары пропускали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Болгария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Болгары выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Болгарии в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20