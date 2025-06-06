Болгария — Кипр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Болгария и Кипр. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Болгария

Турнирное положение: Болгары нынче переживают непростые времена. Команда не побеждала в 3 последних матчах.

При этом Болгария пропускала в трех своих последних поединках. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Болгары уступили Ирландии (1:2).

При этом чуть ранее Болгария проиграла тем же исландцам (1:2). А вот поединок с Белоруссией завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Болгария добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Болгары имеют проблемы с надежностью тылов. При этом команда заняла 2 место в своей группе последней Лиги наций.

При всем при этом Болгария явно постарается прервать свой неудачный сериал. Да и подбор игроков по именам у команды относительно качественный.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Болгары постараются быстро вскрыть тылы соперника.

Кипр

Турнирное положение: Киприоты не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Кипр занял 3 место в своей группе Лиги наций. В среднем команда пропускает чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Киприоты уступили боснийцам (1:2).

До того команда уверенно переиграла Сан-Марино (2:0). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила Румынии (1:4).

Вообще же, Кипр в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе киприоты выглядят бледновато. Плюс команда пропускает уж слишком часто.

При этом Кипр имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых соперников.

Поединки с Болгарией для команды исторически складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч киприоты уступили 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Киприоты постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Болгария не побеждает 3 матча кряду

Киприоты не побеждают Болгарию уже почти 16 лет

Болгары пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Болгария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Болгары выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Болгарии в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20