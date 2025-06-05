Комличенко подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

В ближайшее время форвард «Ростова»станет игроком московского сообщает «СЭ».

29-летний футболист уже согласовал с железнодорожниками трехлетний контракт и прошел медицинский осмотр.

Сейчас трансфер находится на заключительной стадии, а клубы между собой улаживают детали контракта.

За «Ростов» Комличенко играл с июля 2021 года, а об уходе из клуба объявил после поражения в Суперфинале Кубка России от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4).

Всего за «Ростов» нападающий сыграл 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 ассистов. Также он выступал за «Динамо» и «Краснодар».