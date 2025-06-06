Хиджиката — Болт. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

Австралийцы Ринки Хиджиката и Алекс Болт встретятся в четвертьфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Болт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хиджиката

Ринки третий раз в сезоне прошел дальше второго круга.

В первом круге текущего турнира Хиджиката одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:1, 3:6, 6:4.

Во втором раунде Хиджиката разгромил японца Есукэ Ватануки — 6:1, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лучшим результатом (по количеству выигранных матчей) австралийского теннисиста в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «челленджера» в Бордо.

В январе Ринки дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Болт

Алекс тем временем провел уже четыре матча в Бирмингеме.

Австралийский теннисист находится в конце второй сотни рейтинга, поэтому в основную сетку ему пришлось пробиваться через квалификацию.

В первом круге Болт одержал победу над опытным американцем Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:6.

Во втором раунде 197-я ракетка мира обыграл своего соотечественника Ли Ту — 6:2, 6:3.

Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Болт сыграл на траве 26 матчей (22 победы и четыре поражения). Часть из них он провел на «фьючерсах», но в любом случае ему явно комфортно на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.66, победу Болта букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: несмотря на свое положение в рейтинг, Болт, похоже, способен стать серьезным препятствием для еще одного соотечественника. К слову, два года назад их матч в квалификации Уимблдона завершился со счетом 7:6, 7:6 в пользу Хиджикаты.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.