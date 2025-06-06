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    Хиджиката снова обыграет Болта на траве?

    Хиджиката — Болт. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бирмингеме 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хиджиката — Болт
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    Ринки Хиджиката
    Австралийцы Ринки Хиджиката и Алекс Болт встретятся в четвертьфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 6 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Болт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хиджиката

    Ринки третий раз в сезоне прошел дальше второго круга.

    В первом круге текущего турнира Хиджиката одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:1, 3:6, 6:4.

    Во втором раунде Хиджиката разгромил японца Есукэ Ватануки — 6:1, 6:3.

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    Лучшим результатом (по количеству выигранных матчей) австралийского теннисиста в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «челленджера» в Бордо.

    В январе Ринки дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Аделаиде.

    Болт

    Алекс тем временем провел уже четыре матча в Бирмингеме.

    Австралийский теннисист находится в конце второй сотни рейтинга, поэтому в основную сетку ему пришлось пробиваться через квалификацию.

    В первом круге Болт одержал победу над опытным американцем Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:6.

    Во втором раунде 197-я ракетка мира обыграл своего соотечественника Ли Ту — 6:2, 6:3.

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    Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Болт сыграл на траве 26 матчей (22 победы и четыре поражения). Часть из них он провел на «фьючерсах», но в любом случае ему явно комфортно на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.66, победу Болта букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: несмотря на свое положение в рейтинг, Болт, похоже, способен стать серьезным препятствием для еще одного соотечественника. К слову, два года назад их матч в квалификации Уимблдона завершился со счетом 7:6, 7:6 в пользу Хиджикаты.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хиджиката — Болт?

    Матч Хиджиката — Болт состоится 06 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хиджиката — Болт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хиджиката — Болт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хиджиката — Болт?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хиджиката — Болт?

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.66, победу Болта букмекеры предлагают за 2.22.

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