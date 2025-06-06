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    Мбаппе — о поражении от Испании: Мы разочарованы

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    Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение «трехцветных» в полуфинале Лиги наций от команды Испании (4:5).

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я не согласен с решением арбитра по поводу добавленного времени, но если я начну об этом говорить, люди подумают, что я ною. Если добавлено пять минут, значит нужно играть все пять.

    По горячим следам могу сказать, что мы сыграли неплохо, у нас были такие отрезки в игре, которых давно не было. Было 10 минут провала в первом тайме — и мы пропустили два мяча, то же самое во втором тайме. Мы не держим стабильный уровень на протяжении всех 90 минут, но есть и положительный момент.

    Экспериментальная защита? Это не оправдание, мы профессионалы высокого уровня. Было не только плохое. Мы злимся — это точно. Мы разочарованы», — приводит слова Мбаппе TF1.

    26-летний нападающий по итогам матча с испанцами стал самым результативным игроком в истории сборной Франции.

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