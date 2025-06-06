Россия — Нигерия: прогноз на товарищеский матч по футболу, ставка на матч за 2.05

6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Нигерия. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Нигерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Россия

Турнирное положение: российская национальная команда уже давно не выступает на международной арене.

Начиная с февраля 2022 года, главная команда нашей страны принимает участие исключительно в товарищеских противостояниях.

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Последние матчи: в марте этого года России в родных стенах переиграла Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

До этого в прошлом году сборная России разнесла Сирию (4:0) и Бруней (11:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же подопечные Валерия Карпина также переиграли Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0) и Сербию (4:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: в последнее время трудно определить силу сборной России, ведь соперники не те, а соревновательной среды просто нет.

С довольно слабыми или средними команда российская «националка» разбирается уверенно, а вот Нигерия уже является более серьезным оппонентом и будет интересно посмотреть, чем все закончится.

Нигерия

Турнирное положение: нигерийская сборная продолжает бороться за попадание на чемпионат мира.

«Суперорлы» в настоящий момент имеют в своем активе 7 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице.

Нигерийцы за шесть матчей смогли семь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах «африканские бразильцы» победили Гану (2:1) и по пенальти Ямайку (2:2, по пенальти 5:4).

До этого в рамках квалификации на ЧМ-2026 Нигерия сыграла вничью с Зимбабве (1:1) и победила Руанду (2:0).

Перед этим же главная команда Нигерии смогла пройти Гану (2:0, 1:1) в квалификации чемпионата африканских наций.

Не сыграют: в составе Нигерии на поле смогут выйти все футболисты, которые приехали в Россию.

Состояние команды: подопечные Эрика Шелля являются грозной силой и точно претендуют на то, чтобы выйти на чемпионат мира. Сборная Нигерии приедет в Россию не в самом сильном составе, но все равно может навязать достойную борьбу.

Не зря именно сборную Нигерии называют одним из сильнейших соперников для россиян за время отстранения.

Статистика для ставок

Россия победила в последних 8 матчах подряд

Россия не пропускает на протяжении 8 матчей подряд

Нигерия проиграла только 1 из последних 12 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа Нигерии — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.85.

Прогноз: россияне играют дома и они все же сильнее соперника, поэтому должны побеждать.

Ставка: победа сборной России за 2.05.

Прогноз: думается, что Россия вполне может пропустить в этой игре, поэтому тотал может быть пробит.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.97.