Россия — Нигерия: прогноз на товарищеский матч по футболу, ставка на матч за 2.05

Россия
Нигерия
Россия
Турнирное положение: российская национальная команда уже давно не выступает на международной арене.
Начиная с февраля 2022 года, главная команда нашей страны принимает участие исключительно в товарищеских противостояниях.
Россия — Нигерия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в марте этого года России в родных стенах переиграла Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).
До этого в прошлом году сборная России разнесла Сирию (4:0) и Бруней (11:0).
Перед этим же подопечные Валерия Карпина также переиграли Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0) и Сербию (4:0).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.
Состояние команды: в последнее время трудно определить силу сборной России, ведь соперники не те, а соревновательной среды просто нет.
С довольно слабыми или средними команда российская «националка» разбирается уверенно, а вот Нигерия уже является более серьезным оппонентом и будет интересно посмотреть, чем все закончится.
Нигерия
Турнирное положение: нигерийская сборная продолжает бороться за попадание на чемпионат мира.
«Суперорлы» в настоящий момент имеют в своем активе 7 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице.
Нигерийцы за шесть матчей смогли семь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах «африканские бразильцы» победили Гану (2:1) и по пенальти Ямайку (2:2, по пенальти 5:4).
До этого в рамках квалификации на ЧМ-2026 Нигерия сыграла вничью с Зимбабве (1:1) и победила Руанду (2:0).
Перед этим же главная команда Нигерии смогла пройти Гану (2:0, 1:1) в квалификации чемпионата африканских наций.
Не сыграют: в составе Нигерии на поле смогут выйти все футболисты, которые приехали в Россию.
Состояние команды: подопечные Эрика Шелля являются грозной силой и точно претендуют на то, чтобы выйти на чемпионат мира. Сборная Нигерии приедет в Россию не в самом сильном составе, но все равно может навязать достойную борьбу.
Не зря именно сборную Нигерии называют одним из сильнейших соперников для россиян за время отстранения.
Статистика для ставок
- Россия победила в последних 8 матчах подряд
- Россия не пропускает на протяжении 8 матчей подряд
- Нигерия проиграла только 1 из последних 12 матчей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа Нигерии — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.85.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: россияне играют дома и они все же сильнее соперника, поэтому должны побеждать.
Ставка: победа сборной России за 2.05.
Прогноз: думается, что Россия вполне может пропустить в этой игре, поэтому тотал может быть пробит.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.97.