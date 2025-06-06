ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе Криштиану РоналдуРоналду, град и дежавю. Португалия — снова в финале Лиги Наций после победы над Германией Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ
  • 09:16
    • НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • 08:39
    • Нагельсманн: Обидно проигрывать, но это часть пути
  • 00:04
    • Португалия обыграла Германию и пробилась в финал Лиги наций
  • 09:33
    • «Трактор» подтвердил уход Фукале
    Все новости спорта

    Сборная России продолжит побеждать?

    Россия — Нигерия: прогноз на товарищеский матч по футболу, ставка на матч за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз и ставки на Россия — Нигерия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин
    6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Нигерия. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Нигерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. BetBoom Матчи сборной России 06 Июня 2025 года

    Россия

  • Москва
    •  Россия 13:00 Нигерия

    Нигерия

  • Абуджа
    •

    Россия

    Турнирное положение: российская национальная команда уже давно не выступает на международной арене.

    Начиная с февраля 2022 года, главная команда нашей страны принимает участие исключительно в товарищеских противостояниях.

    Россия — Нигерия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.553.70Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в марте этого года России в родных стенах переиграла Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

    До этого в прошлом году сборная России разнесла Сирию (4:0) и Бруней (11:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же подопечные Валерия Карпина также переиграли Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0) и Сербию (4:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: в последнее время трудно определить силу сборной России, ведь соперники не те, а соревновательной среды просто нет.

    С довольно слабыми или средними команда российская «националка» разбирается уверенно, а вот Нигерия уже является более серьезным оппонентом и будет интересно посмотреть, чем все закончится.

    Нигерия

    Турнирное положение: нигерийская сборная продолжает бороться за попадание на чемпионат мира.

    «Суперорлы» в настоящий момент имеют в своем активе 7 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице.

  • Гид по Клубному чемпионату мира-2025: кто есть кто
  • В США соберется очень разношерстный состав участников
  • 03/06/2025

    • Нигерийцы за шесть матчей смогли семь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах «африканские бразильцы» победили Гану (2:1) и по пенальти Ямайку (2:2, по пенальти 5:4).

    До этого в рамках квалификации на ЧМ-2026 Нигерия сыграла вничью с Зимбабве (1:1) и победила Руанду (2:0).

    Перед этим же главная команда Нигерии смогла пройти Гану (2:0, 1:1) в квалификации чемпионата африканских наций.

    Не сыграют: в составе Нигерии на поле смогут выйти все футболисты, которые приехали в Россию.

    Состояние команды: подопечные Эрика Шелля являются грозной силой и точно претендуют на то, чтобы выйти на чемпионат мира. Сборная Нигерии приедет в Россию не в самом сильном составе, но все равно может навязать достойную борьбу.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Не зря именно сборную Нигерии называют одним из сильнейших соперников для россиян за время отстранения.

    Статистика для ставок

    • Россия победила в последних 8 матчах подряд

    • Россия не пропускает на протяжении 8 матчей подряд

    • Нигерия проиграла только 1 из последних 12 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа Нигерии — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.85.

    Прогноз: россияне играют дома и они все же сильнее соперника, поэтому должны побеждать.

    Ставка: победа сборной России за 2.05.

    Прогноз: думается, что Россия вполне может пропустить в этой игре, поэтому тотал может быть пробит.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Россия — Нигерия?

    Матч Россия — Нигерия состоится 06 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Россия — Нигерия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа сборной России.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Россия — Нигерия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа сборной России» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия — Нигерия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Россия — Нигерия?

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа Нигерии — в 3.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Сачко — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Голубич — Масарова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Джойнт — Чирико
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хюслер — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Парри — Радивоевич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шериф — Приданкина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ландалусе — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шарма — Фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хвалинска — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гонконг — Непал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.83
  • Прогноз на матч Бейлек — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Россия — Нигерия: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 06.06.202513:00. Сборная России продолжит побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры