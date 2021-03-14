В новом суперэкспрессе рассмотрим шесть матчей, которые пройдут в ближайшие выходные.

«Вольфсбург» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. 25-й тур

«Шальке» — всё. Еще не официально, но вряд ли кто-то станет спорить, что клуб из Гельзенкирхена начнет следующий сезон во второй Бундеслиге. В элитном дивизионе нынешнему «Шальке» просто нечего делать с такой игрой.

Новая безвыигрышная серия «Шальке», который не так давно назначил пятого главного тренера за сезон, составляет уже десять матчей. На этом отрезке команде удалось трижды сыграть вничью. Во всех остальных случаях были поражения.

И самое главное, что качество футбола, которое демонстрирует «Шальке», не дает ни малейшего повода ожидать, что в ближайшее время что-то изменится.

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В общем, у «Вольфсбурга», который сражается за путевку в Лигу чемпионов, есть шикарный шанс набрать три очка. В матче с «Шальке» сделать это будет не так уж и сложно.

Ставка: победа «Вольфсбурга» + общий тотал больше 2,5 за 1.91.

«Боруссия» Дортмунд — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. 25-й тур

«Боруссия» в порядке, наконец-то об этом можно говорить с полной уверенностью. Ответный матч против «Севильи» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов подтвердил, что Дортмунд отлично подготовился к заключительной части сезона.

Как ни странно, но «Боруссия» уверенно прошла «Севилью», показав классную игру и в гостевом матче, и в домашнем. И конечно же, отдельного упоминания заслуживает очередное шоу от Эрлинга Холанда, который продолжает уничтожать все, что попадается на его пути.

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«Герта» на прошлой неделе прервала ужасную серию из девяти матчей без побед. Берлинская команда с трудом выиграла у «Аугсбурга», забив решающий гол на последних минутах благодаря пенальти. На самом деле, у «Герты» очень приличный состав, но выходит так, что ей в этом сезоне приходится бороться за выживание.

Скорее всего, в этом матче гости смогут забить, но все равно проиграют. «Боруссия» действительно пришла в себя.

Ставка: победа «Боруссии» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.04.

«Эвертон» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. 28-й тур

«Эвертон» в начале неделе прервал серию из трех побед, благодаря которой по-прежнему претендует на место в топ-4. Команда Карло Анчелотти уступила на выезде «Челси» — 0:2. «Ириски» так и не смогли найти путь к воротам лондонского клуба, защита которого с приходом Томаса Тухеля все чаще начинает напоминать бетонную стену.

Так что здесь к «Эвертону» вряд ли могут быть какие-либо претензии. Тем более в 15-ти предыдущих матчах в рамках АПЛ у команды из Ливерпуля всего лишь пять поражений.

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Неплохими результатами может похвастаться и «Бернли». В семи последних матчах гости потерпели лишь одно поражение. Правда, еще в пяти случаях была зафиксирована ничья, в том числе в игре с «Арсеналом» в прошлом туре.

Будет сложно, «Бернли» невероятно упертый, но «Эвертон», скорее всего, выиграет. Ресурсов для этого у команды Анчелотти достаточно.

Ставка: победа «Эвертона» за 1.89.

«Заря» — «Динамо» Киев

Футбол. Чемпионат Украины. 18-й тур

«Заря» продолжает нагнетать. После сенсационной победы над «Шахтером» команда Виктора Скрипника в прошлом туре разгромила «Львов» — 4:0. Все четыре мяча были забиты еще в первом тайме.

Благодаря этому «Заря» закрепилась в таблице на третьем месте, но на горизонте уже показался идущий вторым «Шахтер». В это пока верят далеко не все, но, похоже, луганский клуб действительно готов вмешаться в разборки «Шахтера» и киевского «Динамо».

Ближайший матч в этом плане может стать ключевым. И у «Зари» будет прекрасная возможность как минимум не проиграть в ближайшем матче. «Динамо» приедет в Запорожье, где уже не первый год базируется луганская команда, после сложнейшего матча с испанским «Вильярреалом» в Лиге Европы. Матч против свежей «Зари» станет для киевлян очень серьезным испытанием.

Ставка: победа «Зари» с форой (0) за 2.47.

«Торино» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 27-й тур

Пока еще, наверное, рано говорить, что «Интер» станет точно чемпионом, но последние матчи четко показали, что миланский клуб не собирается никому отдавать первое место. Как минимум в этом сезоне. Что будет в следующем, пока не очень ясно. По слухам, китайские владельцы «Интера» могут бросить проект. Но сейчас не об этом.

«Интер» в понедельник выиграл на своем поле у «Аталанты», продлив серию побед до семи матчей. Игра и результаты «нерадзурри» вызывают только восхищение. На данный момент это действительно лучшая команда Италии.

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Чего не скажешь о «Торино», который никак не может выползти из зоны вылета. Увольнение Марко Джампаоло, по сути, никак не повлияло на команду, которая продолжает мучиться.

До разгрома дело, может, и не дойдет, но три очка «Интер» наберет.

Ставка: победа «Интера» за 1.44.

«Кальяри» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 27-й тур

«Ювентус» среди недели сенсационно вылетел из Лиги чемпионов уже после 1/8 финала. Туринский клуб не смог пройти «Порту», который почти весь второй тайм играл вдесятером.

Более того, в овертайме «Старая синьора» позволила сопернику забить гол со штрафного, несмотря на то, что до ворот было очень приличное расстояние. А главным неудачником в том эпизоде стал Криштиану Роналду, отвернувшийся от мяча в момент удара. Такого потока критики в адрес португальской звезды, наверное, еще никогда не было.

Теперь у «Ювентуса» осталась лишь одна возможность спасти текущий сезон — нужно выигрывать чемпионат. Сделать это будет сложно (почему? читайте чуть выше), но, пока шансы есть, «Юве» будет бороться.

Кто знает, с каким настроем «Ювентус» поехал был на матч с «Кальяри» в случае выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, но сейчас все предельно ясно. Либо команда Андреа Пирло берет себя в руки и начинает побеждать, либо летом в Турине начнется кадровая революция. Пока что верим в первый сценарий.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.61.

Общий коэффициент — 42.15.