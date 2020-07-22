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    Кто добудет последний билет в ЛЧ от РПЛ?

    Экспресс дня 22 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 июля
    «Краснодар»
    В среду, 22 июля, в российском первенстве пройдут поединки заключительного игрового дня, а в Англии «МЮ» сыграет с «Вест Хэмом». В среду, 22 июля, в российском первенстве пройдут поединки заключительного игрового дня, а в Англии «МЮ» сыграет с «Вест Хэмом».

    «Краснодар» — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России. 30-й тур

    «Краснодар» сейчас удерживает третью позицию, дающую последнюю путевку в Лигу чемпионов. Четвертый ЦСКА он опережает на два очка, но в случае невыигрыша и победы «армейцев» может пролететь мимо ЛЧ.

    После рестарта «быки» выступает не совсем уверенно, выиграв всего лишь одну «чистую» игру на поле, одолев дома «Урал» (3:0).

    «Ахмат» решил свою задачу на сезон, сохранив прописку в элите российского футбола, и поэтому уже утратил турнирную мотивацию.

    «Волки» более уверенно провели пост-карантинный период, одержав три виктории в семи проведенных матчах.

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    • Только победа позволит «Краснодару» без оглядки на игру ЦСКА добыть билет в самый престижный еврокубок.

    Ставка: П1 за 1.50.

    ЦСКА — «Тамбов»

    Футбол. Чемпионат России. 30-й тур

    ЦСКА идет на четвертой позиции, уступая два пункта третьему «Краснодару». Для билета в ЛЧ москвичам обязательно нужно побеждать в предстоящем матче, а также надеяться на осечку «быков».

    В минувшем туре «армейцы» проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2), а ранее они дома не смогли одолеть «Рубин», сыграв 1:1.

    «Тамбов» решил свою задачу на сезон, а именно — сохранил прописку в Премьер-лиге.

    Хотя пост-карантинные матчи тамбовцы провели плохо, выиграв только две встречи (одну технически) при пяти фиаско.

    ЦСКА выиграет этот поединок и буде очень ждать осечки «Краснодара».

    Ставка: П1 за 1.30.

    «МЮ» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур

    «Манчестер Юнайтед» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ занимает пятое место. Причем по потерянным баллам клуб уже четвертый, и при этом третьей строчке проигрывает только одно очко.

    Все прогнозы на футбол

    После рестарта чемпионата «манкунианцы» пять встреч выиграли и дважды сыграли вничью, но накануне они были выбиты из Кубка Англии, в полуфинале потерпев поражение от «Челси» (1:3).

    «Вест Хэм» за два тура до финиша в турнирной таблице АПЛ располагается на 16 позиции, опережая зону вылета на шесть пунктов.

    «Молотки» выиграли две последние проведенный игры, одолев в родных стенах «Уотфорд» (3:1) и на выезде «Норвич» (4:0).

    «МЮ» настроен побороться за место в ЛЧ, и дома наверняка одолеет «Вест Хэм».

    Ставка: П1 за 1.27.

    Итоговый коэффициент — 2.47. 0

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    Экспресс дня 22 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В среду, 22 июля, в российском первенстве пройдут поединки заключительного игрового дня, а в Англии «МЮ» сыграет с «Вест Хэмом». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.47
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