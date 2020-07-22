Экспресс дня 22 июля. Прогнозы и ставки на футбол

«Краснодар» — «Ахмат»
Футбол. Чемпионат России. 30-й тур
«Краснодар» сейчас удерживает третью позицию, дающую последнюю путевку в Лигу чемпионов. Четвертый ЦСКА он опережает на два очка, но в случае невыигрыша и победы «армейцев» может пролететь мимо ЛЧ.
После рестарта «быки» выступает не совсем уверенно, выиграв всего лишь одну «чистую» игру на поле, одолев дома «Урал» (3:0).
«Ахмат» решил свою задачу на сезон, сохранив прописку в элите российского футбола, и поэтому уже утратил турнирную мотивацию.
«Волки» более уверенно провели пост-карантинный период, одержав три виктории в семи проведенных матчах.
Только победа позволит «Краснодару» без оглядки на игру ЦСКА добыть билет в самый престижный еврокубок.
Ставка: П1 за 1.50.
ЦСКА — «Тамбов»
Футбол. Чемпионат России. 30-й тур
ЦСКА идет на четвертой позиции, уступая два пункта третьему «Краснодару». Для билета в ЛЧ москвичам обязательно нужно побеждать в предстоящем матче, а также надеяться на осечку «быков».
В минувшем туре «армейцы» проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2), а ранее они дома не смогли одолеть «Рубин», сыграв 1:1.
«Тамбов» решил свою задачу на сезон, а именно — сохранил прописку в Премьер-лиге.
Хотя пост-карантинные матчи тамбовцы провели плохо, выиграв только две встречи (одну технически) при пяти фиаско.
ЦСКА выиграет этот поединок и буде очень ждать осечки «Краснодара».
Ставка: П1 за 1.30.
«МЮ» — «Вест Хэм»
Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур
«Манчестер Юнайтед» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ занимает пятое место. Причем по потерянным баллам клуб уже четвертый, и при этом третьей строчке проигрывает только одно очко.
После рестарта чемпионата «манкунианцы» пять встреч выиграли и дважды сыграли вничью, но накануне они были выбиты из Кубка Англии, в полуфинале потерпев поражение от «Челси» (1:3).
«Вест Хэм» за два тура до финиша в турнирной таблице АПЛ располагается на 16 позиции, опережая зону вылета на шесть пунктов.
«Молотки» выиграли две последние проведенный игры, одолев в родных стенах «Уотфорд» (3:1) и на выезде «Норвич» (4:0).
«МЮ» настроен побороться за место в ЛЧ, и дома наверняка одолеет «Вест Хэм».
Ставка: П1 за 1.27.
Итоговый коэффициент — 2.47. 0