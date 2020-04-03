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    «Юность» возьмет очередной трофей?

    Экспресс дня 3 апреля. Прогнозы и ставки на хоккей и футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 3 апреля
    Хоккеист «Юности»
    В пятницу, 3 апреля, в финальной серии хоккейной белорусской Экстралиги пройдет пятый матч, а в футбольном чемпионате состоятся две игры третьего тура.

    «Юность» — «Шахтер» Солигорск

    Хоккей. Белоруссия. Финал

    В первых двух поединках финального противостояния, которые прошли в Минске, оппоненты обменялись победами. А перебравшись в Солигорск «Юность» дважды выиграла и остается в шаге от завоевания трофея.

    Первый матч в логове «горняков» прошел в упорной борьбе и победитель был выявлен только по итогам овертайма, а во второй игре минчане не оставили шансов своему сопернику, выиграв 3:0.

    Всего в финальном противостоянии минский коллектив, который еще до начала серии был безусловным фаворитом, одержал два разгромных выигрыша — 5:1 и 3:0.

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    • Продолжить финальную серию «Шахтеру» может только чудо. Обладающая более сильным составом исполнителей «Юность», скорее всего, закроет эту серию.

    Ставка: победа в матче «Юности» за 1.40.

    «Белшина» — «Городея»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

    «Белшина», которая в прошлом сезоне выступала во втором дивизионе чемпионата, уверенно стала там первой и заполучила путевку в Высшую лигу.

    В элите бобруйцы стартовали неудачно, и на данный момент идут предпоследними. В первом туре они в родных стенах оказался слабей «Минска» (1:3), а затем потерпели поражение в гостях от «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

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    «Городея» в предыдущем чемпионате Белоруссии финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице Высшей лиги, показав четвертый результат по пропущенным мячам.

    Старт же этого сезона у команды не задался. Она идет последней без очков и забитых мячей. В первом матче она в гостях проиграла 0:1 «Витебску», а потом дома уступила «Шахтеру» из Солигорска (0:2).

    Вполне вероятно, что в битве главных аутсайдеров тотал голов превысит 1,5.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.55.

    «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

    «Динамо» в прошлом чемпионате финишировало четвертым, а в текущем сезон минчане проиграли свои четыре проведенные официальные встречи.

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    • Сначала «бело-синие» дважды уступили в четвертьфинале Кубка страны БАТЭ (1:2 и 2:3). В первенстве минчане в первом туре на своем поле проиграли новичку вышки «Руху» (0:1), а неделю назад было фиаско в дерби от «Минска» (2:3).

    «Торпедо-БелАЗ» в прошлом розыгрыше чемпионата страны стало шестым, немного отстав от предстоящего соперника. 2020 год «автозаводцы» начали двумя поражениями в 1/4 финала финала Кубка страны от солигорского «Шахтера» (0:1 и 0:2).

    В первом туре чемпионата они сумели в гостях взять реванш у недавного кубкового обидчика, выиграв 1:0, а потом в родных стенах переиграли 1:0 «Белшину».

    Команда из Жодино на текущий момент смотрится лучше «Динамо». Думаем, что гости смогут избежать поражения в Минске.

    Ставка: Х2 за 1.70.

    Итоговый коэффициент — 3.68. 0

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