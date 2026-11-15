прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Бостоне на арене «ТД Гарден» 16 ноября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав десять побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «кельты» одержали победу над «Торонто» (98:93). Весомый вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, который набрал 24 очка, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Бостон» одержал победу в пятом матче подряд, переиграв не только «Торонто», но и «Филадельфию» (123:101), «Милуоки» (109:102, 117:97), «Шарлотт» (119:80).

«Даллас»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Даллас» занимает десятое место, одержав семь побед и потерпев шесть поражений.

Последние матчи: техасцы уступили в гостевой встрече «Кливленду» (117:127).

Не сыграют: Тарик Биберович, Макс Кристи, Дерек Лайвли.

Состояние команды: в последних матчах «Маверикс» одержали победы над «Ютой» (112:100), «Бруклином» (130:93), «Индианой» (125:122), а также проиграли «Миннесоте» (94:133).

На что ставят в матче Бостон — Даллас Букмекерские коэффициенты на матч Бостон — Даллас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции

«Даллас» занимает десятое место в Западной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Далласа» — 6.25.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» уверенно проводит матчи в регулярном чемпионате, одержав пять побед подряд. «Кельты» вполне способны продлить серию до шести матчей, учитывая проблемы «Далласа» с составом.

1.85 Фора «Бостона» (-13.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Бостон» — «Даллас» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 217.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бостон» — «Даллас» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.90.