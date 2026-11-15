В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Бостоне на арене «ТД Гарден» 16 ноября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав десять побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «кельты» одержали победу над «Торонто» (98:93). Весомый вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, который набрал 24 очка, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Бостон» одержал победу в пятом матче подряд, переиграв не только «Торонто», но и «Филадельфию» (123:101), «Милуоки» (109:102, 117:97), «Шарлотт» (119:80).
«Даллас»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Даллас» занимает десятое место, одержав семь побед и потерпев шесть поражений.
Последние матчи: техасцы уступили в гостевой встрече «Кливленду» (117:127).
Не сыграют: Тарик Биберович, Макс Кристи, Дерек Лайвли.
Состояние команды: в последних матчах «Маверикс» одержали победы над «Ютой» (112:100), «Бруклином» (130:93), «Индианой» (125:122), а также проиграли «Миннесоте» (94:133).
Статистика для ставок
- «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции
- «Даллас» занимает десятое место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Далласа» — 6.25.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Бостон» уверенно проводит матчи в регулярном чемпионате, одержав пять побед подряд. «Кельты» вполне способны продлить серию до шести матчей, учитывая проблемы «Далласа» с составом.
Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.90.