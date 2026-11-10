прогноз на матч НБА, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 11 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Филадельфия»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Филадельфия» занимает первое место, одержав девять побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: «76-е» на выезде обыграли «Чикаго» (127:121). Ключевую роль в победе «Сиксерс» сыграл Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Ариэль Хукпорти, Доминик Бэрлоу и Бона Адем.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Команда переиграла также «Детройт» (112:106), «Чикаго» (126:107), «Шарлотт» (109:104), а также уступила «Кливленду» (95:119).

«Бостон»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Бостон» занимает 2-е место, одержав восемь побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: «кельты» в гостях обыграли «Милуоки» (117:97). Весомый вклад в успех команды внёс Пол Джордж, который отправил в кольцо соперника 27 очков, совершил 3 подбора и отдал 1 передачу.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «бостонским кельтам» удалось одержать три победы подряд, включая игры против «Шарлотт» (119:80) и «Милуоки» (109:102), также команда выиграла у «Орландо» (108:97) и проиграла «Хьюстону» (93:109).

На что ставят в матче Филадельфия — Бостон Букмекерские коэффициенты на матч Филадельфия — Бостон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Филадельфия» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

В предсезонных матчах «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (125:120 ОТ, 144:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.87. На победу «Филадельфии» — 1.93.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Бостон» в предсезонных матчах дважды обыграл «Филадельфию». Не исключаем, что «кельты» снова нанесут поражение сопернику, только в этот раз в битве за лидерство на Востоке.

1.87 Победа «Бостона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Филадельфия» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 1.87.

Прогноз: В предсезонке соперники забросили друг другу от 245 до 250 очков. Предположим, что «Бостон» и «Филадельфия» сыграют по верхам.

2.30 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Филадельфия» — «Бостон» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.30.