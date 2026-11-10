В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 11 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Филадельфия» занимает первое место, одержав девять побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: «76-е» на выезде обыграли «Чикаго» (127:121). Ключевую роль в победе «Сиксерс» сыграл Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Ариэль Хукпорти, Доминик Бэрлоу и Бона Адем.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Команда переиграла также «Детройт» (112:106), «Чикаго» (126:107), «Шарлотт» (109:104), а также уступила «Кливленду» (95:119).
«Бостон»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Бостон» занимает 2-е место, одержав восемь побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: «кельты» в гостях обыграли «Милуоки» (117:97). Весомый вклад в успех команды внёс Пол Джордж, который отправил в кольцо соперника 27 очков, совершил 3 подбора и отдал 1 передачу.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «бостонским кельтам» удалось одержать три победы подряд, включая игры против «Шарлотт» (119:80) и «Милуоки» (109:102), также команда выиграла у «Орландо» (108:97) и проиграла «Хьюстону» (93:109).
Статистика для ставок
- «Филадельфия» занимает 1-е место в Восточной конференции
- «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции
- В предсезонных матчах «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (125:120 ОТ, 144:106)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.87. На победу «Филадельфии» — 1.93.
ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Бостон» в предсезонных матчах дважды обыграл «Филадельфию». Не исключаем, что «кельты» снова нанесут поражение сопернику, только в этот раз в битве за лидерство на Востоке.
Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 1.87.
Прогноз: В предсезонке соперники забросили друг другу от 245 до 250 очков. Предположим, что «Бостон» и «Филадельфия» сыграют по верхам.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.30.