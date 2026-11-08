В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» занимает третье место в Восточной конференции, одержав шесть побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Детройт» проиграл «Филадельфии» (106:112).
Не сыграют: Джаден Дюрен и Айзея Джо.
Состояние команды: прервалась трёхматчевая победная серия «Детройта», ранее «Пистонс» обыграли «Шарлотт» (124:91, 97:89), «Бруклин» (110:94).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место, одержав восемь побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене обыграл «Портленд» (124:118). Ключевую роль в победе команды сыграл Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 53 очка.
Не сыграют: Лука Дончич.
Состояние команды: «озёрники» одержали победу в четвёртом матче подряд, помимо успешной игры против «Портленда», «Лейкерс» нанесли поражения «Сакраменто» (116:103), «Майами» (138:117) и «Торонто» (131:125).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции
- «Детройт» занимает третье место в Восточной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.51.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно начал сезон, одержав четыре победы. Обе команды находятся в хорошей форме, однако у «Детройта» есть преимущество домашней площадки. Ожидаем упорную борьбу, но предпочтение отдаём хозяевам, которые способны одержать победу над «Лейкерс».
Ставка: Фора «Детройт» (-4.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.