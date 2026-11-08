прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» занимает третье место в Восточной конференции, одержав шесть побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Детройт» проиграл «Филадельфии» (106:112).

Не сыграют: Джаден Дюрен и Айзея Джо.

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Состояние команды: прервалась трёхматчевая победная серия «Детройта», ранее «Пистонс» обыграли «Шарлотт» (124:91, 97:89), «Бруклин» (110:94).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место, одержав восемь побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене обыграл «Портленд» (124:118). Ключевую роль в победе команды сыграл Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 53 очка.

Не сыграют: Лука Дончич.

Состояние команды: «озёрники» одержали победу в четвёртом матче подряд, помимо успешной игры против «Портленда», «Лейкерс» нанесли поражения «Сакраменто» (116:103), «Майами» (138:117) и «Торонто» (131:125).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции

«Детройт» занимает третье место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.51.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно начал сезон, одержав четыре победы. Обе команды находятся в хорошей форме, однако у «Детройта» есть преимущество домашней площадки. Ожидаем упорную борьбу, но предпочтение отдаём хозяевам, которые способны одержать победу над «Лейкерс».

1.90 Фора «Детройт» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Детройт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Детройт» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Детройт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.