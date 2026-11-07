В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 8 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Портленд»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Портленд» занимает пятое место, одержав на старте сезона шесть побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Портленд» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:124).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Вит Крейчи и Джа Морант.
Состояние команды: прервалась трёхматчевая победная серия «Портленда», которая насчитывала три матча. Ранее команда выиграла у «Финикса» (132:119), «Денвера» (118:110) и «Юты» (112:90).
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Сан-Антонио» занимает третье место, одержав семь побед и потерпев два поражения.
Последние матчи: баскетболисты из Техаса одержали гостевую победу над «Сакраменто» (124:109). Весомый вклад в успех команды внёс Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.
Не сыграют: в лазарете команды находится Тобиас Харрис.
Состояние команды: «шпоры» одержали победу в седьмом матче подряд, помимо успешной игры против «Сакраменто», баскетболисты «Сан-Антонио» выиграли у «Далласа» (122:106, 112:111), «Юты» (119:97, 117:111 ОТ), «Миннесоты» (121:111),«Сакраменто» (130:103).
Статистика для ставок
- «Портленд» занимает 5-е место в Западной конференции
- «Сан-Антонио» занимает 3-е место в Западной конференции
- В плей-офф минувшего сезона НБА «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» в серии (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.46. На победу «Портленда» — 2.72.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Сан-Антонио» выдаёт победную серию из семи матчей, лидер команды Виктор Вембаньяма находится в хорошей игровой форме. Не исключаем, что техасцы смогут нанести поражение «Портленду».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.