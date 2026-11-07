прогноз на матч НБА, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 8 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Портленд»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Портленд» занимает пятое место, одержав на старте сезона шесть побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Портленд» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:124).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Вит Крейчи и Джа Морант.

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Состояние команды: прервалась трёхматчевая победная серия «Портленда», которая насчитывала три матча. Ранее команда выиграла у «Финикса» (132:119), «Денвера» (118:110) и «Юты» (112:90).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Сан-Антонио» занимает третье место, одержав семь побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: баскетболисты из Техаса одержали гостевую победу над «Сакраменто» (124:109). Весомый вклад в успех команды внёс Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

Не сыграют: в лазарете команды находится Тобиас Харрис.

Состояние команды: «шпоры» одержали победу в седьмом матче подряд, помимо успешной игры против «Сакраменто», баскетболисты «Сан-Антонио» выиграли у «Далласа» (122:106, 112:111), «Юты» (119:97, 117:111 ОТ), «Миннесоты» (121:111),«Сакраменто» (130:103).

На что ставят в матче Портленд — Сан-Антонио Букмекерские коэффициенты на матч Портленд — Сан-Антонио: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Портленд» занимает 5-е место в Западной конференции

«Сан-Антонио» занимает 3-е место в Западной конференции

В плей-офф минувшего сезона НБА «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» в серии (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.46. На победу «Портленда» — 2.72.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» выдаёт победную серию из семи матчей, лидер команды Виктор Вембаньяма находится в хорошей игровой форме. Не исключаем, что техасцы смогут нанести поражение «Портленду».

1.92 Фора «Сан-Антонио» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Портленд» — «Сан-Антонио» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Портленд» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.