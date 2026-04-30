В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 1 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.95.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.
Последние матчи: «Филадельфия» сократила отставание в счёте от «Бостона», переиграв «кельтов» со счётом 113:97. Ключевую роль в успехе команды сыграл Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «76-м» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которой «Сиксерс» проиграли «Бостону» (96:128, 100:108).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.
Последние матчи: «Бостонские кельты» упустили возможность выйти во второй раунд плей-офф, проиграв на своей площадке «Филадельфии» в пятой игре серии (97:113).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «кельтов», в которой они обыграли «Филадельфию» (128:96, 108:100).
Статистика для ставок
- «Бостон» ведёт в серии у «Филадельфии» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Филадельфии» — 2.95.
ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Джоэл Эмбиид вернулся в строй после травмы в нужный момент для «Филадельфии». Лидер «76-х» помог своей команде сократить отставание в серии, не исключаем, что теперь «Сиксерс» смогут восстановить равновесие в противостоянии.
Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.87.