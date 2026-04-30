Сможет ли «Филадельфия» сравнять счёт в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.95

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 1 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.95.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» сократила отставание в счёте от «Бостона», переиграв «кельтов» со счётом 113:97. Ключевую роль в успехе команды сыграл Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «76-м» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которой «Сиксерс» проиграли «Бостону» (96:128, 100:108).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» упустили возможность выйти во второй раунд плей-офф, проиграв на своей площадке «Филадельфии» в пятой игре серии (97:113).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «кельтов», в которой они обыграли «Филадельфию» (128:96, 108:100).

«Бостон» вышел в плей-офф со 2-го места Восточной конференции

«Филадельфия» вышла в плей-офф с 7-го места Восточной конференции

«Бостон» ведёт в серии у «Филадельфии» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Филадельфии» — 2.95.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Джоэл Эмбиид вернулся в строй после травмы в нужный момент для «Филадельфии». Лидер «76-х» помог своей команде сократить отставание в серии, не исключаем, что теперь «Сиксерс» смогут восстановить равновесие в противостоянии.

2.95 Победа «Филадельфии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Филадельфия» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 212.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Филадельфия» — «Бостон» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.87.