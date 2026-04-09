Баскетболисты из Иллинойса увезут победу из Вашингтона?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Вашингтон — Чикаго с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: За три игровых дня до окончания регулярного чемпионата «Вашингтон» занимает 15-е место в Восточной конференции, одержав 17 побед и потерпев 62 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Вашингтон» на домашней арене проиграл «Чикаго» (98:129).

Не сыграют: В составе «Вашингтона» не сыграют травмированные Энтони Дэвис, Тре Джонсон, Трей Янг, Лики Блэк.

Состояние команды: «Вашингтон» потерпел поражение в седьмом матче подряд, проиграв не только «Чикаго», но и «Бруклину» (115:121), «Майами» (136:152), «Филадельфии» (131:153), «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:120), «Портленду» (88:123), «Голден Стэйт» (126:131).

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» расположился на 12-м месте Восточной конференции, иллинойсцы одержали 30 побед и потерпели 49 поражений.

Последние матчи: «Быки» добились успеха в гостевой игре против «Вашингтона» (129:98). Весомый вклад в победу команды внёс Роб Морелли, который набрал 26 очков.

Не сыграют: В составе «Чикаго» не сыграют травмированные Зак Коллинс, Анферни Саймонс и Джален Смит.

Состояние команды: Иллинойский клуб прервал проигрышную серию из семи матчей. Ранее «Чикаго» проиграл «Финиксу» (110:120), «Нью-Йорку» (96:136), «Индиане» (126:145), «Сан-Антонио» (114:129), «Мемфису» (124:125), «Оклахоме» (113:131) и «Филадельфии» (137:157).

В этом сезоне «Чикаго» дважды переиграл «Вашингтон» (129:98, 121:120)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Чикаго» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.43. На победу «Вашингтона» — 2.80.

ТБ 246 и ТМ 246 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.92.

Прогноз: «Чикаго» классом выше «Вашингтона», да, победа иллинойсцев с разницей в 31 очко тому подтверждение. Ожидаем от баскетболистов из Иллинойса новой виктории над «колдунами».

Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 246 с коэффициентом 1.86.