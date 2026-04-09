прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: Калифорнийцы вышли в плей-ин с 10-го места Западной конференции, одержав 37 побед и потерпев 42 поражения.

Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал победу над «Сакраменто» в дерби Калифорнии (110:105). Команды разделили всего 5 очков, а результативной игрой в составе «золотых» отметился Де'Энтони Мелтон, набравший 21 очко.

Не сыграют: С травмами колена из строя команды выбыли Стефен Карри, Джимми Батлер, Мозес Муди.

Состояние команды: Калифорнийцам удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей. Ранее «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону» (116:117), «Кливленду» (111:118), «Сан-Антонио» (113:127) и «Денверу» (93:116).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф досрочно, «озёрники» в Западной конференции занимают 4-е место при 50 победах и 29 поражениях.

Последние матчи: «Лейкерс» потерпел неудачу в домашней игре против «Оклахомы» (87:123).

Не сыграют: Выбыл из строя ключевой игрок «Лейкерс» Лука Дончич, получивший травму подколенного сухожилия. С травмой ноги также не сыграет Леброн Джеймс, не будет на площадке и ключевых игроков Остина Ривза и Маркуса Смарта.

Состояние команды: «Лейкерс» будет тяжело без своего лидера Дончича, разыгрывающий команды получил повреждение задней поверхности бедра. Обычно после таких травм баскетболисты восстанавливаются от 4 до 6 недель. Сам игрок нацелен вернуться в строй к первому раунду плей-офф.

В последних матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» проиграл «Оклахоме» дважды, уступив также со счётом 96:139, а также уступил «Далласу» (128:134).

«Голден Стэйт» вышел в плей-ин с 10-го места Западной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» дважды обыграл «Голден Стэйт» (129:101, 105:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Голден Стэйт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.57.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды турнирных задач больше не решают, однако стоит обратить внимание на большие проблемы с составом у «Лейкерс». «Озёрники» лишились двух своих лидеров Джеймса и Дончича. Плюс в составе команды выбыли из строя ключевые игроки Смарт и Ривз. У калифорнийцев есть прекрасная возможность зацепиться за положительный результат.

1.80 Фора «Голден Стэйт» (-3.5)

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-3.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 225.5

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.