В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Финикс с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции занимает 8-е место, одержав 39 побед и потерпев 35 поражений. Отметим, что «маги» обеспечили себе как минимум участие в плей-ин, а от зоны плей-офф команда отстаёт на три победы.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Орландо» проиграл «Торонто» со счётом 87:139.

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находятся травмированные Джонатан Айзек и Франц Вагнер, которые травмировали колено и лодыжку соответственно.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Орландо» проиграл «Кливленду» (131:136), «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105), «Индиане» (126:128). Единственную победу баскетболисты Джамала Мосли одержали над «Сакраменто» (121:117).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 42 победы и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Санз» на выезде переиграл «Мемфис» со счетом (131:105). Весомый вклад в победу команды внёс Девин Букер, который набрал 36 очков.

Не сыграют: Встречу из-за травм пропустят Диллон Брукс (сломана рука), Марк Уильямс (травма ноги), Хейвуд Хайсмит (травма колена) и Амир Коффи (травма лодыжки).

Состояние команды: «Финикс» в последних матчах одержал победу над «Ютой» (134:109), «Торонто» (120:98) и проиграл «Милуоки» (105:108), «Денверу» (123:125).

Статистика для ставок

«Финикс» одержал победу над «Орландо» (113:110 ОТ)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орландо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.69. На победу «Финикса» — 2.17.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 2.04 и 1.77.

Прогноз: В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «магами» с разницей в 3 очка. Ожидаем новой успешной игры «солнечных» над соперником из Орландо.

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.17.

Прогноз: В первом круге баскетболисты «Орландо» и «Финикса» набрали на двоих 223 очка.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 2.04.