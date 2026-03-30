В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 31 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 6-е место. «Ястребы» в 75 матчах одержали 42 победы и потерпели 33 поражения.

Последние матчи: «Атланта» переиграла «Сакраменто» со счетом 123:113. Ключевую роль в составе победителей сыграл Никейл Александер-Уокер, набрав 27 очков.

Не сыграют: Из-за травмы игру против «Бостона» пропустит Дайсон Дэниелс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Атланта» одержала победы над «Детройтом» (130:129 ОТ), «Мемфисом» (146:107), «Голден Стэйт» (126:110), а также проиграла «Бостону» (102:109).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф НБА, в Восточной конференции «кельты» занимают 2-е место при 50 победах и 24 поражениях.

Последние матчи: «Бостонские кельты» одержали важную победу над «Шарлотт» (114:99). Ключевую роль в победе команды сыграл Джейсон Тейтум, форвард отправил в кольцо соперника 32 очка.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на травмированного Николу Вучевича, также из строя команды выбыл Джейлен Браун.

Состояние команды: «Бостон» одержал победу в третьем матче подряд, переиграв не только «Шарлотт», но и «Атланту» (109:102) с «Оклахомой» (119:109).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Атланта» переиграла «Бостон» (117:106)

«Бостон» одержал две победы над «Атлантой» (109:102, 132:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.94. На победу «Бостона» — 2.05.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.23.

Прогноз: «Бостон» после выхода в плей-офф НБА может позволить себе расслабиться. У «Атланты» есть прекрасная возможность активизироваться в битве за прямую путевку в первый раунд финальной части. Можно рискнуть в пользу победы баскетболистов из Джорджии.

Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 1.94.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.80.