В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шарлотт — Орландо с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 10-е место в Восточной конференции, одержав 35 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «шершни» нанесли крупное поражение «Майами» (136:106). Дабл-дабл в матче оформил защитник Ламело Болл, набрав 30 очков и отдав 13 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Шарлотт» одержал победы над «Сакраменто» (117:109) и «Портлендом» (103:101), а также проиграл «Сан-Антонио» (102:115), «Финиксу» (99:111).

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» занимает место в зоне плей-офф, расположившись на 6-м месте в Восточной конференции, одержав 38 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Орландо» уступил действующему чемпиону «Оклахоме» (108:113).

Не сыграют: «Маги» не смогут рассчитывать на трёх баскетболистов, из строя команды выбыли Франц Вагнер (травма лодыжки), Джонатан Айзек (травма колена) и Энтони Блэк (травма спины).

Состояние команды: «Мэджик» в последних играх регулярного чемпионата переиграл «Майами» (121:117), «Вашингтон» (136:131 — после овертайма), «Кливленд» (128:122), а также уступил в матче против «Атланты» (112:124).

В этом сезоне «Шарлотт» дважды обыграл «Орландо» (124:97, 120:105)

На старте регулярного чемпионата «Орландо» нанес поражение «Шарлотт» (123:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. На победу «Орландо» — 2.65.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Шарлотт» в двух встречах против «Орландо» добился перевеса с разницей в 15 и 27 очков. Без трех лидеров «магам» будет крайне тяжело составить конкуренцию «шершням». Считаем, что хозяева одержат победу.

Ставка: Фора «Шарлотт» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.