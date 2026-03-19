В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шарлотт — Орландо с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 10-е место в Восточной конференции, одержав 35 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «шершни» нанесли крупное поражение «Майами» (136:106). Дабл-дабл в матче оформил защитник Ламело Болл, набрав 30 очков и отдав 13 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Шарлотт» одержал победы над «Сакраменто» (117:109) и «Портлендом» (103:101), а также проиграл «Сан-Антонио» (102:115), «Финиксу» (99:111).
«Орландо»
Турнирная таблица: «Орландо» занимает место в зоне плей-офф, расположившись на 6-м месте в Восточной конференции, одержав 38 побед и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Орландо» уступил действующему чемпиону «Оклахоме» (108:113).
Не сыграют: «Маги» не смогут рассчитывать на трёх баскетболистов, из строя команды выбыли Франц Вагнер (травма лодыжки), Джонатан Айзек (травма колена) и Энтони Блэк (травма спины).
Состояние команды: «Мэджик» в последних играх регулярного чемпионата переиграл «Майами» (121:117), «Вашингтон» (136:131 — после овертайма), «Кливленд» (128:122), а также уступил в матче против «Атланты» (112:124).
Статистика для ставок
- «Орландо» занимает 6-е место в Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 10-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Шарлотт» дважды обыграл «Орландо» (124:97, 120:105)
- На старте регулярного чемпионата «Орландо» нанес поражение «Шарлотт» (123:107)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. На победу «Орландо» — 2.65.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Шарлотт» в двух встречах против «Орландо» добился перевеса с разницей в 15 и 27 очков. Без трех лидеров «магам» будет крайне тяжело составить конкуренцию «шершням». Считаем, что хозяева одержат победу.
Ставка: Фора «Шарлотт» (-6.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.