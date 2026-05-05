Во втором матче полуфинала Восточной конференции «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2).  К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока.

Последние матчи: В первом матче серии против «Филадельфии» нью-йоркцы одержали победу со счётом 137:98.  В составе «никсов» результативной игрой отметился Джален Брансон, набравший 35 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк» стал первой командой в истории НБА, выигравшей 3 матча подряд с разницей +25 очков.  «Никсы» переиграли «Атланту» в двух играх с преимуществом +29 и +51 очков, а также нанесли поражение «76-м» с разницей +39 -лучший показатель в истории плей-офф.

«Филадельфия»

Путь в плей-офф: В первом раунде «76-е» смогли преодолеть сопротивление «Бостона» лишь в седьмой игре серии (4:3).

В плей-офф «Филадельфия» пробилась через плей-ин, переиграв «Орландо» (109:97).

Последние матчи: В первом матче серии против «Нью-Йорка» «76-е» проиграли со счётом 98:137.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Филадельфия» стабильно набирает от 106 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф.  До игры с «никсами» баскетболисты «Сиксерс» одержали три победы над «Бостоном» (109:100, 106:93, 113:97).

Статистика для ставок

  • «Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф переиграл «Атланту» (4:2)
  • «Филадельфия» в первом раунде плей-офф переиграла «Бостон» (4:3)
  • В регулярном чемпионате «Нью-Йорком» и «Филадельфия» не смогли определить
  • «Нью-Йорк» обыгрывает «Филадельфию» в серии (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32.  На победу «Филадельфии» — 3.40.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» набрал неплохую игровую форму, ожидаем от «никсов» очередной крупной победы в матче против «Филадельфии».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-10.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В первом матче серии «Нью-Йорк» и «Филадельфия» набрали на двоих 235 очков.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.30.