Сможет ли «Детройт» стартовать с победы в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В первом матче полуфинала Восточной коференции «Детройт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Кливленд с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Детройт»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3). «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: «Детройт» в седьмом поединке против «Орландо» одержал победу со счётом 116:94. Результативной игрой в составе команды из Мичигана отметился Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Детройт» одержал третью победу подряд над «Орландо» (116:94, 93:79, 116:109), перевернув ход поединка. Баскетболисты из Мичигана проигрывали «магам» в серии со счётом 1:3.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3).

В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В главном матче серии против канадцев баскетболисты «Кливленда» одержали со счётом 114:102. Весомый вклад в победу «кавалеристов» внёс Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В остальных матчах первого раунда плей-офф «кавалеристы» одержали победы над канадцами (125:120, 115:105, 126:113), а также проиграли сопернику (110:112 ОТ, 89:93, 104:126).

Статистика для ставок

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

В регулярном чемпионате «Детройт» и «Кливленд» не смогли определить победителя (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Кливленда» — 2.12.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды находятся на ходу, в предыдущих четырех очных матчах «Детройт» и «Кливленд» разделили в среднем 4 очка. Не исключаем, что победитель пары добьётся успеха с небольшим перевесом.

