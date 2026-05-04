«Шпоры» начнут серию против «волков» с победы?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В первом матче полуфинала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 5 мая. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: Техасцы в первом раунде плей-офф переиграли «Портленд» (4:1). В регулярном чемпионате «Сан-Антонио» занял итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: В решающем поединке первого раунда «шпоры» переиграли «Портленд» (114:95). Весомый вклад в победу «Сан-Антонио» внёс Де’Аарон Фокс, набравший 22 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал три победы подряд, переиграв во всех поединках «Портленд» (114:95, 114:93, 120:108).

«Миннесота»

Путь в плей-офф: В первом раунде баскетболисты из Миннеаполиса оказались сильнее «Денвера» (4:2).

«Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: В решающем матче «Миннесота» переиграла «Денвер» (110:98). Ключевую роль в поединке сыграл Джейден Макдэниелс, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В составе «лесных волков» травмированы Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардс.

Состояние команды: В последних матчах «Миннесота» выиграла у «Денвера» (112:96, 113:96, 119:114), а также проиграла «самородкам» (113:125, 105:116)

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» переиграл «Портленд» в первом раунде плей-офф (4:1)

«Миннесота» переиграла «Денвер» в первом раунде плей-офф (4:2)

В регулярном чемпионате «Миннесота» дважды обыграла «Сан-Антонио» (125:112, 104:103)

«Сан-Антонио» одержал одну победу над «Миннесотой» (126:123)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.13. На победу «Миннесоты» — 5.95.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» подходит к матче против «Сан-Антонио» в измотанном состоянии после дуэли с «Денвером». У техасцев было больше времени на отдых. Ожидаем, что «шпоры» смогут дать бой «лесным волкам» и откроют серию против «Тимбервулвз» победой.

1.80 Фора «Сан-Антонио» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сан-Антонио» — «Миннесота» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-12.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 216.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сан-Антонио» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.87.