В первом матче полуфинала Западной конференции «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 6 мая. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Оклахома»

Турнирная таблица: В первом раунде плей-офф «Оклахома» «свипнула» «Финикс» (4:0). «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В четвёртом матче первого раунда плей-офф «Оклахома» переиграла «Финикс» (131:122). Весомый вклад в победу команды внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, который набрал 31 очко.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в четвёртом матче подряд, переиграв «Финикс» еще в трех играх (121:109, 120:107, 119:84).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф чуть не упустил преимущество над «Хьюстоном», обыграв соперника в серии (4:2).

«Озёрники» вышли в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: В решающем матче первого раунда «Лейкерс» переиграли «Хьюстон» (98:78). Весомый вклад в победу «озёрников» внёс Леброн Джеймс, набравший 28 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится травмированный Лука Дончич.

Состояние команды: «Лейкерс» едва не упустил преимущество в противостоянии против «Хьюстона». Сначала команда из Лос-Анджелеса переиграла соперника в трёх матчах подряд (107:98, 101:94, 112:108 ОТ), затем проиграла в двух играх (96:115, 93:99).

«Оклахома» в первом раунде плей-офф переиграла «Финикс» (4:0)

«Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф переиграли «Хьюстон» (4:2)

В регулярном сезоне «Оклахома» одержала четыре победы над «Лейкерс» (123:87, 139:96, 119:110, 121:92)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.10. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 8.05.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» классом выше «Лейкерс», в регулярном чемпионате «громобойцы» уже обыграли «озерников» четыре раза. Не исключаем новой победы со стороны «Тандер».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.90.