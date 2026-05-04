В первом матче полуфинала Восточной конференции «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 5 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2). К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока.

В регулярном чемпионата «Нью-Йорк» занял итоговое 3-е место при 53 победах и 29 поражениях.

Последние матчи: В решающем матче первого раунда «Никс» переиграли «Атланту» (140:89). В составе победителей результативной игрой отметился О Джи Ануноби, набравший 29 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк» выдаёт победную серию из трёх матчей, во всех поединках «никсы» переиграли «Атланту» (140:89, 126:97, 114:98).

«Филадельфия»

Путь в плей-офф: В первом раунде «76-е» смогли преодолеть сопротивление «Бостона» лишь в седьмой игре серии (4:3).

В плей-офф «Филадельфия» пробилась через плей-ин, переиграв «Орландо» (109:97). Отметим, что «Сиксерс» в регулярном чемпионате заняли 7-е место, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: В победной седьмой игре серии «Филадельфия» переиграла «Бостон» (109:100). Весомый вклад в победу команды внёс Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Филадельфия» выдаёт победную серию из трёх матчей, «Сиксерс» переиграли «Бостон» во всех поединках (109:100, 106:93, 113:97).

«Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф переиграл «Атланту» (4:2)

«Филадельфия» в первом раунде плей-офф переиграла «Бостон» (4:3)

В регулярном чемпионате «Нью-Йорком» и «Филадельфия» не смогли определить победителя (2:2)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. На победу «Филадельфии» — 3.40.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В регулярном чемпионате сначала блистали баскетболисты «Филадельфии», выиграв у «никсов» (116:107, 130:107). Затем нью-йоркцы ответили сопернику двумя своими победами (112:109, 138:89). Самое интересное, что «76-е» добились успеха на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Можно рискнуть в пользу победы гостевой команды.

Ставка: Фора «Филадельфии» (+5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В среднем за матч «Нью-Йорк» и «Филадельфия» набирают по 215 очков.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.87.