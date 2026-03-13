В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 14 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Портленд — Юта с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» расположился на 10-м месте в Западной конференции, в 66 матчах команда одержала 31 победу и потерпела 35 поражений.
Последние матчи: «Трэйл Блэйзерс» на домашней арене проиграли «Шарлотт» со счетом 101:103.
Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахилла.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Портленд» одержал победы над «Мемфисом» (122:114), «Индианой» (131:111), а также проиграл «Атланте» (101:135), «Хьюстону» (99:106).
«Юта»
Турнирная таблица: «Юта» занимает 14-е место в Западной конференции, одержав 20 побед и потерпев 46 поражений.
Последние матчи: «Джазмены» на домашней арене уступили в поединке против «Нью-Йорка» (117:134).
Не сыграют: Лидер команды Лаури Маркканен не сыграет из-за травмы лодыжки. Встречу также пропустят Джарен Джексон, Юсуф Нуркич.
Состояние команды: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити чередуют победы и поражения, одержав победу в поединках против «Голден Стэйт» (119:116), «Вашингтона» (122:112), а также проиграв «Милуоки» (99:113), «Филадельфии» (102:106).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Портленд» трижды обыграл «Юту» (135:119, 137:117, 136:134)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Портленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Юты» — 7.50.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: У «Портленда» есть хорошая возможность закрепиться в зоне плей-ин в Западной конференции, впереди игра против аутсайдера Запада.
Ставка: Фора «Портленда» (-5.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.