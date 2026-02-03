прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 4 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» занимает 11 место в Западной конференции, в 49 матчах регулярного чемпионата «ковбои» одержали 19 побед и потерпели 30 поражений.

Последние матчи: «Маверикс» в рамках минувшего тура уступила «Хьюстону» (107:111).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находятся Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Проигрышная серия «Далласа» состоит из четырёх матчей, проиграв также «Шарлотт» (121:123), «Мииннесоте» (105:118) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» в Восточной конференции занимает 2 место, в 49 матчах регулярного чемпионата «кельты» одержали 31 победу и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» на своей арене разгромили «Милуоки» (107:79). Вклад в победу «Селтикс» внес Джейлен Браун, оформив дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум, у игрока травмирован ахилл.

Состояние команды: В последних матчах ассоциации «Бостон» одержал победы над «Сакраменто» (112:93), «Портлендом» (102:94) и проиграл «Атланте» (106:117), «Чикаго» (111:114).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Даллас» занимает 11 место в Западной конференции

«Даллас» и «Бостон» в этом сезоне еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Далласа» — 3.40.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Даллас» испытывает не самые лучшие времена, в команде травмированы лидеры Экзам и Ирвинг. Техасцы проиграли в четырех матчах, есть вероятность, что «кельты» подтвердят статус фаворита.

2.07 Фора «Бостона» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Даллас» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Бостона» (-9.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Бостон» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.