прогноз на матч НБА, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 24 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Детройт» занимает 1 место, в 42 матчах регулярного чемпионата команда одержала 32 победы и потерпела 10 поражений.

Последние матчи: «Детройт» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, переиграв в этот раз «Нью-Орлеан» (112:104). В составе победителей результативной игрой отметился Джаден Дюрен, который оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

Не сыграют: Из-за болезни лидеру Восточной конференции могут не помочь Кейд Каннингем и Карис ЛеВерт.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Детройта» состоит из четырёх матчей, включая игры против «Бостона» (104:103), «Индианы» (121:78) и «Финикса» (108:105).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занимает 4 место, одержав 26 побед и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» сыграл тяжелый поединок на выезде против одной из лучших команд Восточной конференции — «Филадельфии». В матче с «76-ми» всё решилось в овертайме, так как основное вреия завершилось вничью (115:115). В дополнительное время «Рокетс» проиграл со счетом 122:128.

Не сыграют: «Хьюстон» лишился одного из ключевых игроков, с травмой колена из строя выбыл Фред Ванвлит. Под вопросом участие Аарона Холидея, у которого травма спины.

Состояние команды: Прервалась трехматчевая победная серия «Хьюстона», которая состояла из трёх матчей, ранее команда выиграла у «Миннесоты» (110:105), «Нью-Орлеана» (119:110) и «Сан-Антонио» (111:106).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» переиграл «Хьюстон» (115:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстона» — 2.50.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» без Каннингема и ЛеВерта может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны «Хьюстона». Один из лидеров Западной конференции может воспользоваться отсутствием главной ударной силы соперника. Остановим наш выбор на победе «Хьюстона».

2.50 Победа «Хьюстона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Детройт» — «Хьюстон» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: 226 очков забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Хьюстона» в первой очной встрече регулярного чемпионата.

2.30 ТБ 221.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Детройт» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.30.