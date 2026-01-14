В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Денвере на «Смузи Кинг Центр» 15 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: Команда из Луизианы продолжает замыкать турнирную таблицу в Западной конференции. За плечами «Нью-Орлеана» — 9 побед и 33 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Нью-Орлеана» проиграли «Денверу» (116:122).
Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.
Состояние команды: В последних матчах «пеликаны» потерпели поражения от «Орландо» (118:128), «Атланты» (100:117) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:111). Единственную победу баскетболисты «Нью-Орлеана» одержали над «Вашингтоном» (128:107).
«Бруклин»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13 место, «нью-йоркцы» в 37 матчах одержали 11 побед и потерпели 26 поражений.
Последние матчи: «Бруклин» на выезде проиграл «Далласу» (105:113).
Не сыграют: С травмой колена в лазарете нью-йоркской команды остался Хейвуд Хайсмит.
Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в четвёртом матче подряд, уступив также «Мемфису» (98:103), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121) и «Орландо» (103:104).
Статистика для ставок
- «Бруклин» занимает 13 место в Восточной конференции
- «Нью-Орлеан» занимает 15 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Бруклин» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (119:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Нью-Орлеана» — 2.05.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В предстоящем поединке встречаются аутсайдеры своих конференций. Однако ставку можно сделать на победе команды из Нью-Йорка, так как «сети» уже обыгрывали соперника в этом сезоне с разницей в 18 очков.
Ставка: Фора «Бруклина» (-4.5) с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в предыдущих двух поединках «Бруклин» и «Нью-Орлеан» забросили друг другу 220 очков.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.94.