прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Денвере на «Смузи Кинг Центр» 15 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: Команда из Луизианы продолжает замыкать турнирную таблицу в Западной конференции. За плечами «Нью-Орлеана» — 9 побед и 33 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Нью-Орлеана» проиграли «Денверу» (116:122).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «пеликаны» потерпели поражения от «Орландо» (118:128), «Атланты» (100:117) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:111). Единственную победу баскетболисты «Нью-Орлеана» одержали над «Вашингтоном» (128:107).

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13 место, «нью-йоркцы» в 37 матчах одержали 11 побед и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: «Бруклин» на выезде проиграл «Далласу» (105:113).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете нью-йоркской команды остался Хейвуд Хайсмит.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в четвёртом матче подряд, уступив также «Мемфису» (98:103), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121) и «Орландо» (103:104).

Статистика для ставок

«Бруклин» занимает 13 место в Восточной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 15 место в Западной конференции

В этом сезоне «Бруклин» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (119:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Нью-Орлеана» — 2.05.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В предстоящем поединке встречаются аутсайдеры своих конференций. Однако ставку можно сделать на победе команды из Нью-Йорка, так как «сети» уже обыгрывали соперника в этом сезоне с разницей в 18 очков.

2.12 Фора «Бруклина» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Нью-Орлеан» — «Бруклин» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Бруклина» (-4.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в предыдущих двух поединках «Бруклин» и «Нью-Орлеан» забросили друг другу 220 очков.

1.94 ТМ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Нью-Орлеан» — «Бруклин» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.94.